FPV не заменят винтовку: объявлен сбор на 152 тыс. грн для школы спецподготовки снайперов и стрелков ВСУ

Объявлен благотворительный сбор средств на запуск специализированного курса и школы подготовки снайперов и стрелков-снайперов ВСУ.

Об этом в Facebook пишет волонтер Александр Ковтун, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

"Зачем сейчас снайперы? Войну же выигрывают дроны". Последние два года мы все привыкли видеть видео с FPV-дронов, удары по технике и уничтожение врага с воздуха. И из-за этого многим кажется, что роль снайпера на современной войне уже не так важна. Но это не так!" — пишет волонтер.

В качестве примера Ковтун привел недавние боевые кадры 225-го отдельного штурмового полка: во время штурма украинских позиций двумя оккупантами первого ликвидировал ударный дрон, тогда как второй захватчик запутался в заграждениях и пытался отследить угрозу с неба, но был мгновенно ликвидирован точным выстрелом украинского снайпера.

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"Потому что там, где нет видеогоризонта. Там, где работает РЭБ. В городской застройке. В лесополосах. В сложных погодных условиях. Там, где нужна скорость реакции или дрон не всегда может выполнить задачу — работают марксмены и снайперы. Снайпер — это не только точный выстрел.

Это разведка. Это огневое прикрытие. Это защита пехоты. Это поддержка штурмовых групп. Это прикрытие операторов FPV. Это спасенные жизни украинских военных", — отмечает он.

Помимо непосредственной ликвидации живой силы врага, снайпер выполняет функции глубинной разведки, обеспечивает огневое прикрытие пехоты и штурмовых групп, а также защищает самих операторов FPV-дронов.

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Об инструкторе и цели проекта

Автором и главным инструктором будущего курса является опытный военнослужащий-доброволец Юрий Пастушенко (Yuriy Pastushenko).

В начале полномасштабного вторжения РФ он защищал Украину в рядах 81 ДШБ (81 ОАеМБр), а впоследствии перешел к инструкторской деятельности. За последний год его команда в рамках программы "Дроноцид" успешно обучила около 1000 бойцов из различных подразделений Сил обороны, подготовив из них высококлассных инструкторов, которые теперь передают знания дальше.

Сейчас команда Юрия запускает отдельный углубленный курс для снайперов. Для полноценного старта необходима закупка качественных высокоточных винтовок и обустройство специализированной учебной базы, где будущие инструкторы будут оттачивать навыки.

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Финансовые цели сбора

Общая сумма: 152 000,00 гривен;

Уже собрано: более 25 000 гривен благодаря постоянным благотворителям.

Волонтеры призывают граждан максимально поддержать инициативу пожертвованиями и распространением информации, ведь каждый подготовленный снайпер — это десятки спасенных жизней наших защитников на передовой.

Реквизиты для помощи:

Банк Monobank: https://send.monobank.ua/jar/3cYc4RCk8M

Номер карты: 4874 1000 3816 0381

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