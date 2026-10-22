2 человека погибли, среди 9 раненых – дети: полиция Донетчины документирует последствия атак РФ. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки армия РФ нанесла 1 894 удара по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Под обстрелом оказались 12 населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, Славянск, поселки Билбасовка, Мирное, Новодонецкое, Александровка, Райгородок, села Громова Балка, Криницы, Александровка, Очеретино.

Повреждениям подверглись 92 гражданских объекта, из них 70 жилых домов.

В Дружковке россияне убили человека с помощью FPV-дрона.

Один человек погиб сегодня ночью в частном секторе Краматорска. За вчерашний день в городе зафиксировано 6 попаданий — повреждены 1 многоквартирный и 5 частных домов, объект инфраструктуры, гражданский автомобиль, государственный флаг.

Славянск пережил 16 вражеских ударов, из них три бомбовых. Пострадали 8 жителей, в том числе двое детей. Повреждены 6 многоквартирных и 4 частных дома, гостиница, магазин, АЗС, объекты инфраструктуры, 10 автомобилей. Есть раненый в Райгородке.

В Новодонецком в результате попадания 6 авиабомб разрушениям подверглись 23 многоквартирных дома. В поселке Александровка два КАБа повредили 18 частных домов, учебное заведение, хозяйственную постройку. В Билбасовке повреждена амбулатория, в Криницах — 4 частных дома, в Очеретином — магазин и автомобиль гуманитарной миссии, в Громовой Балке — частный дом.









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