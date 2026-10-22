2 людини загинули, серед 9 поранених - діти: поліція Донеччини документує наслідки російських атак. ФОТОрепортаж

За минулу добу армія РФ завдала 1 894 удари по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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Подробиці

Під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Билбасівка, Мирне, Новодонецьке, Олександрівка, Райгородок, села Громова Балка, Криниці, Олександрівка, Очеретине.

Руйнувань зазнали 92 цивільних об’єкти, з них 70 житлових будинків.

У Дружківці росіяни вбили людину FPV-дроном.

Одна людина загинула сьогодні вночі у приватному секторі Краматорська. За вчора у місті зафіксовано 6 влучань - пошкоджено 1 багатоквартирний і 5 приватних будинків, об’єкт інфраструктури, цивільне авто, державний прапор.

Слов’янськ пережив 16 ворожих ударів, з них три бомбових. Травмовано 8 жителів, з них двоє дітей. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 4 приватних будинки, готель, магазин, АЗС, об’єкти інфраструктури, 10 автомобілів. Є поранений у Райгородку.

У Новодонецькому внаслідок влучання 6 авіабомб руйнувань зазнали 23 багатоквартирних будинки. У селищі Олександрівка два КАБи пошкодили 18 приватних будинків, заклад освіти, господарську споруду. У Билбасівці пошкоджено амбулаторію, у Криницях – 4 приватних будинки, в Очеретиному – магазин та автомобіль гуманітарної місії, у Громовій Балці – приватну оселю.









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