Ночью киевляне ощутили на себе российский гуманизм, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал слова Стива Уиткоффа, назвавшего Путина гуманистом. В ответ он напомнил о ночном ударе РФ по объектам энергетики, больницам, торговым центрам и жилым районам Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД в Х.

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"Это была жестокая атака, в ходе которой десятки баллистических ракет поразили энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, торговые центры и жилые районы. Обстрелу подверглись и другие города по всей Украине. Умиротворение, сервилизм и лесть не остановят эту войну. Остановит только сила", — говорится в посте.

Что предшествовало?

В ночь на 22 октября российские войска атаковали Киев и еще ряд регионов Украины, нанеся по столице 21 удар баллистическими ракетами. Повреждения получили жилые дома, объекты энергетики и инфраструктуры. По предварительным данным, в результате ударов по стране ранены 34 человека, в том числе пятеро детей, двое человек погибли.

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