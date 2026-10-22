Ночью киевляне ощутили на себе российский гуманизм, - Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал слова Стива Уиткоффа, назвавшего Путина гуманистом. В ответ он напомнил о ночном ударе РФ по объектам энергетики, больницам, торговым центрам и жилым районам Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД в Х.
"Это была жестокая атака, в ходе которой десятки баллистических ракет поразили энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, торговые центры и жилые районы. Обстрелу подверглись и другие города по всей Украине. Умиротворение, сервилизм и лесть не остановят эту войну. Остановит только сила", — говорится в посте.
Что предшествовало?
В ночь на 22 октября российские войска атаковали Киев и еще ряд регионов Украины, нанеся по столице 21 удар баллистическими ракетами. Повреждения получили жилые дома, объекты энергетики и инфраструктуры. По предварительным данным, в результате ударов по стране ранены 34 человека, в том числе пятеро детей, двое человек погибли.
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