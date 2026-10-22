Уночі кияни відчули російський гуманізм, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував слова Стіва Віткоффа, який назвав Путіна гуманістом. У відповідь він нагадав про нічний удар РФ по енергетиці, лікарнях, торгових центрах і житлових районах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це була жорстока атака, в якій десятки балістичних ракет вразили енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торгові центри та житлові райони. Обстрілу піддалися й інші міста по всій Україні. Умиротворення, сервілізм та лестощі не зупинять цю війну. Зупинить лише сила", йдеться в дописі.

Що передувало?

У ніч на 22 жовтня російські війська атакували Київ та ще низку регіонів України, застосувавши 21 балістичну ракету по столиці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, енергетика й інфраструктура. За попередніми даними, внаслідок ударів по країні поранені 34 людини, зокрема п’ятеро дітей, двоє людей загинули.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві обмежили рух Південним мостом і змінили рух поїздів метро через обстріл