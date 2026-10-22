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Взрыв прогремел в Киеве: РФ нанесла ракетный удар
В Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Воздушные силы заявили о запуске баллистических ракет в сторону Киева.
Впоследствии в столице раздался взрыв.
Также в сети пишут, что взрыв слышали в Броварах.
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виключно збиті дрони.