Взрыв прогремел в Киеве: РФ нанесла ракетный удар

В Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Воздушные силы заявили о запуске баллистических ракет в сторону Киева.

Впоследствии в столице раздался взрыв.

Также в сети пишут, что взрыв слышали в Броварах.

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