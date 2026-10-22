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Новости Обстрелы Киева
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Взрыв прогремел в Киеве: РФ нанесла ракетный удар

Взрыв в Киеве 22 октября: РФ нанесла удар баллистическими ракетами

В Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Воздушные силы заявили о запуске баллистических ракет в сторону Киева.

Впоследствии в столице раздался взрыв.

Также в сети пишут, что взрыв слышали в Броварах.

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Автор: 

Киев (27809) обстрел (36239)
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Топ комментарии
+11
Голобородьку, чому не летить шулєрманська балістика на росію? Де наші системи ППО "Кільчень", які мали б збивати кацапську балістику? Що знову винні США, що не підтягнули тобі штанці і не віддали свої ракети? А що ти 7,5 років робив? Куди подів сотні мільярдів доларів і час?
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22.10.2026 12:46 Ответить
+7
Десь в Ізраїлі посміхнувся міндіч.
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22.10.2026 12:52 Ответить
+6
а, зелена влада брехунів мародерів, в упор не бачить балістику!
виключно збиті дрони.
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22.10.2026 12:46 Ответить

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