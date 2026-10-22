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Вибух пролунав у Києві: РФ атакувала балістикою
У Києві під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили заявили про пуск балістики в бік Києва.
Згодом у столиці пролунав вибух.
Також у мережі пишуть, що вибух чули у Броварах.
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