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Новини Обстріли Києва
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Вибух пролунав у Києві: РФ атакувала балістикою

Вибух у Києві 22 жовтня: РФ атакувала балістикою

У Києві під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Повітряні сили заявили про пуск балістики в бік Києва.

Згодом у столиці пролунав вибух.

Також у мережі пишуть, що вибух чули у Броварах.

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Автор: 

Київ (17446) обстріл (37572)
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Топ коментарі
+19
Голобородьку, чому не летить шулєрманська балістика на росію? Де наші системи ППО "Кільчень", які мали б збивати кацапську балістику? Що знову винні США, що не підтягнули тобі штанці і не віддали свої ракети? А що ти 7,5 років робив? Куди подів сотні мільярдів доларів і час?
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22.10.2026 12:46 Відповісти
+14
а, зелена влада брехунів мародерів, в упор не бачить балістику!
виключно збиті дрони.
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22.10.2026 12:46 Відповісти
+8
Десь в Ізраїлі посміхнувся міндіч.
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22.10.2026 12:52 Відповісти

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