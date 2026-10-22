Штраф и трехлетний запрет на занятие должностей: ВАКС вынес приговор бывшему руководителю Гослекслужбы

21 октября Высший антикоррупционный суд признал бывшего главу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками виновным в предоставлении недостоверных сведений в декларации. Бывший чиновник не указал в декларациях за 2022–2024 годы факт пользования домом площадью почти 320 кв. м и земельным участком в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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"21 октября 2026 года Высший антикоррупционный суд признал бывшего главу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) УК Украины", — говорится в сообщении.

ВАКС назначил штраф

Лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 76 500 грн с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

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Бывший чиновник не указал в ежегодных декларациях за 2022–2024 годы пользование жилым домом площадью 319,9 кв. м и земельным участком в Киевской области.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде залога оставлена без изменений.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

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Что известно об Исаенко?

В феврале 2025 года Роман Исаенко стал фигурантом расследования Bihus.Info.

В расследовании говорилось о том, что частная лаборатория "Добробут-Ликилаб", которая почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, была создана окружением главы самой Гослекслужбы и профильного сотрудника СБУ.

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