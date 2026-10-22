Штраф і трирічна заборона обіймати посади: ВАКС виніс вирок екскерівнику Держлікслужби

Вищий антикорупційний суд 21 жовтня визнав винуватим колишнього голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у недостовірному декларуванні. Експосадовець не зазначив у деклараціях за 2022–2024 роки користування будинком площею майже 320 кв. м та земельною ділянкою на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ВАКС.

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"21 жовтня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексголову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) КК України", - ідеться в повідомленні.

ВАКС призначив штраф

Особі призначено покарання у виді штрафу в розмірі 76 500 грн із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

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Експосадовець не зазначив у щорічних деклараціях за 2022–2024 роки користування житловим будинком площею 319,9 кв. м та земельною ділянкою на Київщині.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді застави залишено без змін.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

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Що відомо про Ісаєнка?

У лютому 2025 року Роман Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info.

У розслідуванні йшлося про те, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, була створена оточенням голови самої Держлікслужби і профільного працівника СБУ.

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