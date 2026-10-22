Обесчестила семьи погибших и пленных военных на сумму свыше 3 млн грн: псевдоадвокатку в Сумской области приговорили к 10 годам
За ведение публичного обвинения прокурорами Конотопской окружной прокуратуры Сумской области суд приговорил женщину, выдававшую себя за адвоката, к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, 32-летняя женщина выдавала себя за адвоката и обманула 12 человек на сумму свыше 3 млн грн. Среди потерпевших — семьи погибших и пленных украинских защитников.
Установлено, что в 2024 году осужденная представлялась адвокатом по военному праву и искала клиентов через социальные сети. Семьям погибших и пленных защитников она обещала помочь с оформлением социальных выплат, а военнослужащим — с увольнением со службы. Получив деньги, она прекращала общение.
Кроме того, женщина обманывала людей, предлагая аренду жилья в Сумах. После получения аванса — исчезала.
Женщину признали виновной в мошенничестве
Сообщается, что ранее ее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. На этот раз суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
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