Ошукала родини загиблих і полонених військових на понад 3 млн грн: до 10 років засуджено псевдоадвокатку на Сумщині
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Конотопської окружної прокуратури Сумської області суд призначив жінці, яка видавала себе за адвокатку, 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, 32-річна жінка видавала себе за адвокатку та ошукала 12 людей на понад 3 млн грн. Серед потерпілих - родини загиблих і полонених українських захисників.
Встановлено, що у 2024 році засуджена представлялася адвокаткою з військового права та шукала клієнтів через соціальні мережі. Родинам загиблих і полонених захисників вона обіцяла допомогти з оформленням соціальних виплат, а військовослужбовцям - зі звільненням зі служби. Отримавши гроші, припиняла спілкування.
Крім того, жінка ошукувала людей, пропонуючи оренду житла в Сумах. Після отримання авансу - зникала.
Жінку визнано винною у шахрайстві
Повідомляється, що раніше її вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за шахрайство. Цього разу суд визнав жінку винною у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
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