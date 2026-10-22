УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12536 відвідувачів онлайн
Новини Шахрайства з родичами військових
459 1

Ошукала родини загиблих і полонених військових на понад 3 млн грн: до 10 років засуджено псевдоадвокатку на Сумщині

Псевдоадвокатку на Сумщині засудили за шахрайство

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Конотопської окружної прокуратури Сумської області суд призначив жінці, яка видавала себе за адвокатку, 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, 32-річна жінка видавала себе за адвокатку та ошукала 12 людей на понад 3 млн грн. Серед потерпілих - родини загиблих і полонених українських захисників.

Встановлено, що у 2024 році засуджена представлялася адвокаткою з військового права та шукала клієнтів через соціальні мережі. Родинам загиблих і полонених захисників вона обіцяла допомогти з оформленням соціальних виплат, а військовослужбовцям - зі звільненням зі служби. Отримавши гроші, припиняла спілкування.

Також дивіться: 13-річна донька військового віддала шахраям заощадження родини на 2,5 млн грн та прикраси: їх затримали. ФОТОрепортаж

Крім того, жінка ошукувала людей, пропонуючи оренду житла в Сумах. Після отримання авансу - зникала.

Жінку визнано винною у шахрайстві

Повідомляється, що раніше її вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за шахрайство. Цього разу суд визнав жінку винною у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Також дивіться: Ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн: шахрая засуджено до 8 років. ФОТО

Автор: 

шахрайство (1103) Сумська область (5036)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 