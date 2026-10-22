Ошукала родини загиблих і полонених військових на понад 3 млн грн: до 10 років засуджено псевдоадвокатку на Сумщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Конотопської окружної прокуратури Сумської області суд призначив жінці, яка видавала себе за адвокатку, 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, 32-річна жінка видавала себе за адвокатку та ошукала 12 людей на понад 3 млн грн. Серед потерпілих - родини загиблих і полонених українських захисників.

Встановлено, що у 2024 році засуджена представлялася адвокаткою з військового права та шукала клієнтів через соціальні мережі. Родинам загиблих і полонених захисників вона обіцяла допомогти з оформленням соціальних виплат, а військовослужбовцям - зі звільненням зі служби. Отримавши гроші, припиняла спілкування.

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Крім того, жінка ошукувала людей, пропонуючи оренду житла в Сумах. Після отримання авансу - зникала.

Жінку визнано винною у шахрайстві

Повідомляється, що раніше її вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за шахрайство. Цього разу суд визнав жінку винною у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

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