Фиктивные боевые выплаты на сумму 9,3 млн грн: 18 военнослужащим на Донетчине предъявлены подозрения. ФОТОрепортаж

В воинской части в Донецкой области раскрыли схему фиктивных выплат за участие в боевых действиях. Ущерб составил более 9,3 млн грн.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, 18 военнослужащим одной из воинских частей Донецкой области было предъявлено подозрение по фактам мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем, злоупотребления служебным положением, уклонения от военной службы и пособничества в уклонении от военной службы.

Среди подозреваемых — 8 офицеров, занимавших командные и штабные должности, а также десять военнослужащих рядового состава.

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Суть дела

"С января 2024 года по апрель 2025 года восемь подозреваемых офицеров вносили в официальные документы ложные сведения о якобы участии отдельных военнослужащих в боевых действиях и выполнении ими боевых задач в соответствующих районах.

На самом деле указанные военнослужащие таких задач не выполняли. В отдельных случаях они находились за пределами районов выполнения задач, а их фактическое местонахождение не соответствовало сведениям, указанным в официальных документах", — говорится в сообщении.

На основании этих документов военнослужащим начисляли денежное довольствие и дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях, в частности выплаты до 100 тыс. грн в месяц.

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"По версии следствия, должностные лица использовали свои полномочия для оформления соответствующих документов, что создавало основания для начисления средств за якобы выполненные боевые задачи.

Незаконно начисленные средства поступали на личные банковские счета военнослужащих, которые впоследствии легализовались. Общая сумма нанесенного государству ущерба превышает 9,3 млн грн", — добавили в прокуратуре.

В настоящее время на имущество подозреваемых наложен арест.

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