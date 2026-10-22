Фіктивні бойові виплати на 9,3 млн грн: повідомлено про підозри 18 військовим на Донеччині. ФОТОрепортаж

У військовій частині на Донеччині викрили схему фіктивних виплат за участь у бойових діях. Збитків - на понад 9,3 млн грн.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, було повідомлено про підозру 18 військовим однієї із військових частин Донеччини за фактами шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, зловживання службовим становищем, ухилення від військової служби та пособництва в ухиленні від військової служби.

Серед підозрюваних - 8 офіцерів, які обіймали командні та штабні посади, а також десять військовослужбовців рядового складу.

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Суть справи

"Із січня 2024 року до квітня 2025 року вісім підозрюваних офіцерів вносили до офіційних документів неправдиві відомості про нібито участь окремих військовослужбовців у бойових діях та виконання ними бойових завдань у відповідних районах.

Насправді зазначені військовослужбовці таких завдань не виконували. В окремих випадках вони перебували поза районами виконання завдань, а їхнє фактичне місцеперебування не відповідало відомостям, зазначеним в офіційних документах", - йдеться в повідомленні.

На підставі цих документів військовослужбовцям нараховували грошове забезпечення та додаткові винагороди за участь у бойових діях, зокрема виплати до 100 тис. грн на місяць.

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"За версією слідства, службові особи використовували свої повноваження для оформлення відповідних документів, що створювало підстави для нарахування коштів за нібито виконані бойові завдання.

Незаконно нараховані кошти надходили на особисті банківські рахунки військовослужбовців, які в подальшому легалізувались. Загальна сума завданих державі збитків перевищує 9,3 млн грн", - додали у прокуратурі.

Наразі на майно підозрюваних накладено арешт.

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