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Новости Резня в Буче
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Зеленский о геноциде в Буче и массовых захоронениях на Киевщине: Именно тогда появилась ненависть к "русским"

Геноцид в Буче

Президент Владимир Зеленский заявил, что именно после деоккупации городков вокруг Киева и обнаружения массовых захоронений замученных взрослых и детей возникла ненависть к "русским", поскольку до этого никто еще не понимал, что такое полномасштабная война.

Об этом президент рассказал в подкасте The Diary of a CEO со Стивеном Бартлеттом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Буча — это геноцид

Так, Зеленский подчеркнул, что Буча — это всеми признанный геноцид. Россияне замучили и закопали сотни людей. Найден могильный холм, где находилось около пятисот человек.

"Когда мы деоккупировали эти городки вокруг Киева, появилась ненависть к "русским". Именно в этот момент. Даже не в тот момент, когда они начали полномасштабную войну. Тогда никто еще не понимал, что это такое. А поняли, что такое война и что сделал Путин лично, когда мы нашли эти массовые могилы взрослых и детей, замученных до смерти. То есть они их даже не просто убивали — мучили и убивали", — рассказал он.

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"Как после этого слушать Путина?"

Зеленский подчеркнул, что после таких зверств нельзя доверять заявлениям российского диктатора Владимира Путина.

"Когда мы освободили Бучу, я сказал: "Приведите сюда всех журналистов. Ничего не делайте. Приведите журналистов. Это нужно, чтобы весь мир увидел". Представьте себе – извините, не дай Бог сегодня найти в США, в Великобритании могилу, где лежат 500 замученных людей – взрослых, детей, – собаки, застреленные животные. Они устраивали там охоту с помощью техники. Люди бегали — они стреляли. Они просто играли с людьми. Такое рабство. Как после этого слушать Путина? Как после этого простить?" — рассказал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) Киевская область (5244) военные преступления (1646) Бучанский район (299) Буча (46)
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Топ комментарии
+6
А до того не було причин щоб вона з'явилась ?
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22.10.2026 17:24 Ответить
+6
Московіти убивали масово Мирних Українців, а у цей же час, заброньовані рабочіє в Козині, зводили за корупційні КРИВАВІ гроші оті будинки ОЗУ «династія»!?!?!? Однобока память якась, у цього забудькуватого з оману!!! Забув чомусь зеленський розповісти для вітькову-зятькова, про отих шиферів розповісти, недострєльонних, цемаха, мертвечука і шуфрича та вагнерівців-убивць Українців, врятованих ним же???!!,…..
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22.10.2026 17:27 Ответить
+5
Судячи з прокацапської мразоти якою кишить ЗЕвлада то ненависть Зеленського до "рускіх " є брехнею.
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22.10.2026 17:29 Ответить

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