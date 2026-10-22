Зеленский о геноциде в Буче и массовых захоронениях на Киевщине: Именно тогда появилась ненависть к "русским"
Президент Владимир Зеленский заявил, что именно после деоккупации городков вокруг Киева и обнаружения массовых захоронений замученных взрослых и детей возникла ненависть к "русским", поскольку до этого никто еще не понимал, что такое полномасштабная война.
Об этом президент рассказал в подкасте The Diary of a CEO со Стивеном Бартлеттом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Буча — это геноцид
Так, Зеленский подчеркнул, что Буча — это всеми признанный геноцид. Россияне замучили и закопали сотни людей. Найден могильный холм, где находилось около пятисот человек.
"Когда мы деоккупировали эти городки вокруг Киева, появилась ненависть к "русским". Именно в этот момент. Даже не в тот момент, когда они начали полномасштабную войну. Тогда никто еще не понимал, что это такое. А поняли, что такое война и что сделал Путин лично, когда мы нашли эти массовые могилы взрослых и детей, замученных до смерти. То есть они их даже не просто убивали — мучили и убивали", — рассказал он.
"Как после этого слушать Путина?"
Зеленский подчеркнул, что после таких зверств нельзя доверять заявлениям российского диктатора Владимира Путина.
"Когда мы освободили Бучу, я сказал: "Приведите сюда всех журналистов. Ничего не делайте. Приведите журналистов. Это нужно, чтобы весь мир увидел". Представьте себе – извините, не дай Бог сегодня найти в США, в Великобритании могилу, где лежат 500 замученных людей – взрослых, детей, – собаки, застреленные животные. Они устраивали там охоту с помощью техники. Люди бегали — они стреляли. Они просто играли с людьми. Такое рабство. Как после этого слушать Путина? Как после этого простить?" — рассказал президент.
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