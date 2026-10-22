Зеленський про геноцид у Бучі та масові поховання на Київщині: Саме тоді з’явилася ненависть до "рускіх"

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме після деокупації містечок навколо Києва, виявлення масових поховань закатованих дорослих і дітей з’явилася ненависть до "рускіх", оскільки до цього ніхто ще не розумів, що таке повномасштабна війна.

Про це президент розповів у подкасті The Diary of a CEO зі Стівеном Бартлеттом. Передає Цензор.НЕТ.

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Буча - це геноцид

Так, Зеленський наголосив, що Буча - це всіма визнаний геноцид. Росіяни закатували й закопали сотні людей. Знайдено могилу, де було близько п’ятисот людей.

"Коли ми деокупували ці містечка навколо Києва, з’явилася ненависть до "рускіх". Саме в цей момент. Навіть не в момент, коли вони почали повномасштабну війну. Тоді ніхто ще не розумів, що це таке. А зрозуміли, що таке війна і що зробив Путін особисто, коли ми знайшли ці масові могили дорослих, дітей закатованих. Тобто вони їх навіть не просто вбивали – катували і вбивали", - розповів він.

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"Як після цього слухати Путіна?"

Зеленський наголосив, що після таких звірств не можна довіряти заявам російського диктатора Володимира Путіна.

"Коли ми деокупували Бучу, я сказав: "Приведіть сюди всіх журналістів. Нічого не робіть. Приведіть журналістів. Це треба, щоб весь світ побачив". Уявіть собі – вибачте, не дай Боже сьогодні знайти в США, в Британії могилу, де є 500 людей закатованих – дорослих, дітей, – собаки, постріляні тварини. Вони влаштовували там полювання з техніки. Люди бігали – вони стріляли. Вони просто гралися з людьми. Рабство таке. Так як після цього слухати Путіна? Як після цього пробачити?" - розповів президент.

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