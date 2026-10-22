Эстония выделила еще 10 млн евро на закупку ПВО и боеприпасов для Украины

Эстония объявила о дополнительном взносе в размере 10 млн евро в программу PURL, которая обеспечивает закупку американского вооружения для Украины. Общий объем финансирования со стороны Таллинна через этот механизм вырос до 31 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну, который опубликовал соответствующее заявление в соцсети X.

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По словам министра, средства помогут Украине получить необходимые средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Цахкна подчеркнул, что укрепление украинской ПВО особенно важно в преддверии зимы из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре, в результате которых сотни тысяч людей остались без электроснабжения.

"Чем сильнее Украина сможет защищаться, тем меньше Россия сможет диктовать условия мира. Мы должны и в дальнейшем поддерживать Украину и усиливать давление на Россию", — заявил глава эстонского МИД.

Он также отметил, что общая военная помощь Эстонии Украине в 2026 году составляет 0,3% ВВП страны, и заверил в продолжении поддержки.

Напомним, 22 октября Эстония совместно с железнодорожными предприятиями определила более 60 локомотивов, которые потенциально могут быть переданы Украине.

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