Естонія виділила ще 10 млн євро на закупівлю ППО та боєприпасів для України

Естонія оголосила про додатковий внесок у розмірі 10 млн євро до програми PURL, яка забезпечує закупівлю американського озброєння для України. Загальний обсяг фінансування Таллінна через цей механізм зріс до 31 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкну, який оприлюднив відповідну заяву в соцмережі X.

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За словами міністра, кошти допоможуть Україні отримати необхідні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Цахкна наголосив, що посилення української ППО особливо важливе напередодні зими через російські удари по енергетичній інфраструктурі, внаслідок яких сотні тисяч людей залишилися без електропостачання.

"Чим сильніше Україна зможе захищатися, тим менше Росія зможе диктувати умови миру. Ми маємо й надалі підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію", – заявив глава естонського МЗС.

Він також зазначив, що загальна військова допомога Естонії Україні у 2026 році становить 0,3% ВВП країни, та запевнив у продовженні підтримки.

Нагадаємо, 22 жовтня Естонія спільно із залізничними підприємствами визначила понад 60 локомотивів, які потенційно можуть передати Україні.

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