Оккупанты нанесли удар по дому в Запорожье: погибла семья
Сегодня, 22 октября, российские войска нанесли удар по Запорожью, вследствие чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что удар пришелся по частному дому. Погибли два человека.
Позже глава ОВА добавил, что Россия убила семью своим ударом — погибли 37-летний мужчина и 38-летняя женщина.
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