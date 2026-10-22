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Новости Обстрелы Запорожья
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Оккупанты нанесли удар по дому в Запорожье: погибла семья

Атака РФ на Запорожье

Сегодня, 22 октября, российские войска нанесли удар по Запорожью, вследствие чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что удар пришелся по частному дому. Погибли два человека.

Позже глава ОВА добавил, что Россия убила семью своим ударом — погибли 37-летний мужчина и 38-летняя женщина.

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Запорожье (3272) обстрел (36239) Запорожская область (5009) Запорожский район (894)
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