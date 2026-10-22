Оккупанты нанесли удар по дому в Запорожье: погибла семья

Сегодня, 22 октября, российские войска нанесли удар по Запорожью, вследствие чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что удар пришелся по частному дому. Погибли два человека.

Позже глава ОВА добавил, что Россия убила семью своим ударом — погибли 37-летний мужчина и 38-летняя женщина.

Читайте также: Россияне атаковали инфраструктурный объект в Запорожье: возник пожар, есть раненый