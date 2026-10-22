Окупанти вдарили по будинку в Запоріжжі: загинула родина
Сьогодні, 22 жовтня, російські війська завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що удар прийшовся по приватному будинку. Загинули двоє людей.
Пізніше голова ОВА додав, що Росія вбила родину своїм ударом - загинули 37-річний чоловік та 38-річна жінка.
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