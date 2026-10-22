Окупанти вдарили по будинку в Запоріжжі: загинула родина

Сьогодні, 22 жовтня, російські війська завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що удар прийшовся по приватному будинку. Загинули двоє людей.

Пізніше голова ОВА додав, що Росія вбила родину своїм ударом - загинули 37-річний чоловік та 38-річна жінка.

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