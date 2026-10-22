Сервисные центры МВД приостановят перерегистрацию автомобилей до утра 26 октября
Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины временно приостановят оказание части регистрационных услуг для транспортных средств в связи с плановыми техническими работами. Ограничения будут действовать с вечера 23 октября до утра понедельника, 26 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД в Telegram-канале.
Перерегистрация автомобилей временно приостановлена
Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, причиной ограничений являются плановые технические работы государственного предприятия "НАИС".
С 22:00 23 октября до 08:00 26 октября не будут предоставляться ряд услуг, связанных со сменой владельца транспортного средства. В частности, временно нельзя будет оформить:
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покупку-продажу автомобиля через сервисный центр МВД, субъекты хозяйствования, нотариуса, ЦНАП или через приложение "Дія";
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дарение, обмен или оформление наследства на транспортное средство;
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лизинг и биржевые сделки;
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списание транспортного средства;
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первую регистрацию новых автомобилей и транспортных средств, ввезенных из-за рубежа.
Также на этот период приостановят оказание услуг представителям владельцев по нотариальной доверенности.
Какие услуги останутся доступными
Во время технических работ сервисные центры МВД продолжат предоставлять часть услуг, если к ним обращается непосредственно владелец транспортного средства.
В частности, можно будет установить газобаллонное оборудование, изменить цвет автомобиля, заказать или заменить номерные знаки, а также продлить срок их хранения.
Кроме того, останутся доступными сдача экзаменов и получение водительского удостоверения, замена или восстановление водительского удостоверения, замена свидетельства о регистрации транспортного средства и назначение правообладателя.
В Главном сервисном центре МВД заверили, что возобновят оказание услуг после возобновления работы реестра.
"Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг", — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что за год импорт китайских автомобилей в Украину упал на 37%.
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