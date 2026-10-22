Сервисные центры МВД приостановят перерегистрацию автомобилей до утра 26 октября

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины временно приостановят оказание части регистрационных услуг для транспортных средств в связи с плановыми техническими работами. Ограничения будут действовать с вечера 23 октября до утра понедельника, 26 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД в Telegram-канале.

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Перерегистрация автомобилей временно приостановлена

Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, причиной ограничений являются плановые технические работы государственного предприятия "НАИС".

С 22:00 23 октября до 08:00 26 октября не будут предоставляться ряд услуг, связанных со сменой владельца транспортного средства. В частности, временно нельзя будет оформить:

покупку-продажу автомобиля через сервисный центр МВД, субъекты хозяйствования, нотариуса, ЦНАП или через приложение "Дія";

дарение, обмен или оформление наследства на транспортное средство;

лизинг и биржевые сделки;

списание транспортного средства;

первую регистрацию новых автомобилей и транспортных средств, ввезенных из-за рубежа.

Также на этот период приостановят оказание услуг представителям владельцев по нотариальной доверенности.

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Какие услуги останутся доступными

Во время технических работ сервисные центры МВД продолжат предоставлять часть услуг, если к ним обращается непосредственно владелец транспортного средства.

В частности, можно будет установить газобаллонное оборудование, изменить цвет автомобиля, заказать или заменить номерные знаки, а также продлить срок их хранения.

Кроме того, останутся доступными сдача экзаменов и получение водительского удостоверения, замена или восстановление водительского удостоверения, замена свидетельства о регистрации транспортного средства и назначение правообладателя.

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В Главном сервисном центре МВД заверили, что возобновят оказание услуг после возобновления работы реестра.

"Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за год импорт китайских автомобилей в Украину упал на 37%.