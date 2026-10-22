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Сервисные центры МВД приостановят перерегистрацию автомобилей до утра 26 октября

Сервисный центр МВД временно приостановит часть регистрационных услуг для автомобилей

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины временно приостановят оказание части регистрационных услуг для транспортных средств в связи с плановыми техническими работами. Ограничения будут действовать с вечера 23 октября до утра понедельника, 26 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД в Telegram-канале.

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Перерегистрация автомобилей временно приостановлена

Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, причиной ограничений являются плановые технические работы государственного предприятия "НАИС".

С 22:00 23 октября до 08:00 26 октября не будут предоставляться ряд услуг, связанных со сменой владельца транспортного средства. В частности, временно нельзя будет оформить:

  • покупку-продажу автомобиля через сервисный центр МВД, субъекты хозяйствования, нотариуса, ЦНАП или через приложение "Дія";

  • дарение, обмен или оформление наследства на транспортное средство;

  • лизинг и биржевые сделки;

  • списание транспортного средства;

  • первую регистрацию новых автомобилей и транспортных средств, ввезенных из-за рубежа.

Также на этот период приостановят оказание услуг представителям владельцев по нотариальной доверенности.

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Какие услуги останутся доступными

Во время технических работ сервисные центры МВД продолжат предоставлять часть услуг, если к ним обращается непосредственно владелец транспортного средства.

В частности, можно будет установить газобаллонное оборудование, изменить цвет автомобиля, заказать или заменить номерные знаки, а также продлить срок их хранения.

Кроме того, останутся доступными сдача экзаменов и получение водительского удостоверения, замена или восстановление водительского удостоверения, замена свидетельства о регистрации транспортного средства и назначение правообладателя.

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В Главном сервисном центре МВД заверили, что возобновят оказание услуг после возобновления работы реестра.

"Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за год импорт китайских автомобилей в Украину упал на 37%.

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