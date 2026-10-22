Сервісні центри МВС призупинять перереєстрацію авто до ранку 26 жовтня

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України тимчасово призупинять частину реєстраційних послуг для транспортних засобів через планові технічні роботи. Обмеження діятимуть із вечора 23 жовтня до ранку понеділка, 26 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру МВС у телеграм-каналі.

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Перереєстрація авто тимчасово на паузі

Як пояснили у Головному сервісному центрі МВС, причиною обмежень є планові технічні роботи державного підприємства "НАІС".

Із 22:00 23 жовтня до 08:00 26 жовтня не надаватимуть низку послуг, пов’язаних зі зміною власника транспортного засобу. Зокрема, тимчасово не можна буде оформити:

купівлю-продаж автомобіля через сервісний центр МВС, суб’єктів господарювання, нотаріуса, ЦНАП або через Дію;

дарування, обмін або оформлення спадщини на транспортний засіб;

лізинг і біржові угоди;

вибракування транспортного засобу;

першу реєстрацію нових автомобілів і транспортних засобів, ввезених з-за кордону.

Також на цей період призупинять надання послуг представникам власників за нотаріальною довіреністю.

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Які послуги залишаться доступними

Під час технічних робіт сервісні центри МВС продовжать надавати частину послуг, якщо до них звертається безпосередньо власник транспортного засобу.

Зокрема, можна буде встановити газобалонне обладнання, змінити колір автомобіля, замовити або замінити номерні знаки, а також продовжити термін їхнього зберігання.

Крім того, залишаться доступними складання іспитів та отримання посвідчення водія, заміна або відновлення водійського посвідчення, заміна свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та призначення належного користувача.

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У Головному сервісному центрі МВС запевнили, що відновлять надання послуг після поновлення роботи реєстру.

"Щойно реєстр запрацює — сервісні центри МВС відновлять надання послуг", — повідомили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що за рік імпорт китайських авто в Україну впав на 37%.