Иран инсценирует нападения и подрывы, чтобы поднять цены на нефть, — Трамп
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытках поднять цены на нефть накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Он утверждает, что Тегеран распространяет ложные сообщения о нападениях и минах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в четверг, 22 октября, в социальной сети Truth Social.
Трамп обвинил Иран в попытках поднять цены на нефть
Американский президент заявил, что Иран пытается повлиять на нефтяной рынок накануне выборов в США. По его словам, Тегеран выдумывает сообщения о нападениях и минах.
"Иран делает все возможное, чтобы поднять цены на нефть накануне промежуточных выборов в США. Они даже придумывают фейковые нападения, мины и все остальное, ведь сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем даже до начала конфликта", — написал Трамп.
Он также обвинил иранские власти в продолжении убийств протестующих и других людей.
США рассматривают возможность новых ударов по Ирану
Ранее СМИ сообщали, что американские военные разработали новые планы ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана. Среди возможных вариантов упоминалось применение сверхмощной авиабомбы, известной как "мать всех бомб". Такие удары могут последовать, если Трамп решит возобновить боевые действия до или после промежуточных выборов.
8 октября Трамп заявлял, что США не будут наносить удары по Ирану до выборов в Конгресс, которые состоятся в начале ноября.
Накануне Трамп сообщил, что стоит перед выбором: возобновить масштабные военные действия против Ирана или выбрать другой путь для прекращения конфликта.
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