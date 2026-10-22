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Новости Операция США против Ирана Выборы в США
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Иран инсценирует нападения и подрывы, чтобы поднять цены на нефть, — Трамп

Дональд Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытках поднять цены на нефть накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Он утверждает, что Тегеран распространяет ложные сообщения о нападениях и минах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в четверг, 22 октября, в социальной сети Truth Social.

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Трамп обвинил Иран в попытках поднять цены на нефть

Американский президент заявил, что Иран пытается повлиять на нефтяной рынок накануне выборов в США. По его словам, Тегеран выдумывает сообщения о нападениях и минах.

"Иран делает все возможное, чтобы поднять цены на нефть накануне промежуточных выборов в США. Они даже придумывают фейковые нападения, мины и все остальное, ведь сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем даже до начала конфликта", — написал Трамп.

Он также обвинил иранские власти в продолжении убийств протестующих и других людей.

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США рассматривают возможность новых ударов по Ирану

Ранее СМИ сообщали, что американские военные разработали новые планы ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана. Среди возможных вариантов упоминалось применение сверхмощной авиабомбы, известной как "мать всех бомб". Такие удары могут последовать, если Трамп решит возобновить боевые действия до или после промежуточных выборов.

8 октября Трамп заявлял, что США не будут наносить удары по Ирану до выборов в Конгресс, которые состоятся в начале ноября.

Накануне Трамп сообщил, что стоит перед выбором: возобновить масштабные военные действия против Ирана или выбрать другой путь для прекращения конфликта.

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Иран (3213) нефть (2294) Трамп Дональд (8462)
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Топ комментарии
+13
Нет смысла искать зерна логики в словах этого самовлюбленного дегенерата. Тут работа для психиатров.
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22.10.2026 20:13 Ответить
+9
Сьогодні вже не Україна винна?
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22.10.2026 20:10 Ответить
+9
До початку конфлікту нафта коштувала 60 дол. Зараз 111. Які довоєнні обсяги, мудило ти руде! Кому ти це накидуєш, своїм виборцям?
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22.10.2026 20:11 Ответить

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