Іран вигадує напади та мінування, щоб підвищити ціни на нафту, - Трамп

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у спробах підвищити ціни на нафту напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада. Він стверджує, що Тегеран поширює неправдиві повідомлення про напади та міни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у четвер, 22 жовтня, у соцмережі Truth Social.

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Трамп звинуватив Іран у спробах підняти ціни на нафту

Американський президент заявив, що Іран намагається вплинути на нафтовий ринок напередодні виборів у США. За його словами, Тегеран вигадує повідомлення про напади та міни.

"Іран робить усе можливе, щоб підняти ціни на нафту напередодні проміжних виборів у США. Вони навіть вигадують фейкові напади, міни та все інше, адже зараз через Ормузьку протоку проходить більше нафти, ніж навіть до початку конфлікту", — написав Трамп.

Він також звинуватив іранську владу у продовженні вбивств протестувальників та інших людей.

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США розглядають можливість нових ударів по Ірану

Раніше ЗМІ повідомляли, що американські військові розробили нові плани ударів по енергетичній інфраструктурі та ядерних об’єктах Ірану. Серед можливих варіантів згадувалося застосування надпотужної авіабомби, відомої як "мати всіх бомб". Такі удари можуть відбутися, якщо Трамп вирішить відновити бойові дії до або після проміжних виборів.

8 жовтня Трамп заявляв, що США не атакуватимуть Іран до виборів у Конгрес, які відбудуться на початку листопада.

Напередодні Трамп повідомив, що стоїть перед вибором: відновити масштабні військові дії проти Ірану чи обрати інший шлях для припинення конфлікту.

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