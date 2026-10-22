Совет церквей после ночной атаки на Киев: Украина нуждается в решительной поддержке, а не в обвинениях в эскалации

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) после массированного ночного удара по Киеву призвал правительства демократических стран усилить поддержку Украины и санкционное давление на Россию, а также заявил, что освобождение заложников не дает оснований называть российского диктатора Путина "гуманистом".

Об этом говорится в заявлении ВСЦиРО, сообщает Цензор.НЕТ.

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О терроре России

В заявлении отмечается, что в ночь на 22 октября Россия совершила массированную баллистическую атаку по Киеву. По официальным данным, на которые ссылается ВСЦиРО, россияне применили более 20 ракет различных типов и более 200 дронов. Удары пришлись на шесть районов столицы и объекты инфраструктуры, повреждены и разрушены многие жилые дома, медицинские учреждения, торговые центры, АЗС, православный монастырь вблизи Киево-Печерской лавры, автомобили.

Пострадали не менее 22 человек, среди них четверо детей, один человек погиб.

Религиозные деятели также подчеркнули, что, по данным специалистов, РФ нанесла удар по Киеву ракетой "Искандер" с кассетной боеголовкой, которая взрывается над землей и поражает людей на площади 400 на 400 метров. По их мнению, это оружие было применено с целью максимально разрушить историческую часть столицы и нанести как можно больший ущерб мирным жителям.

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Об "умиротворении" агрессора

В ВСЦиРО считают, что усиление ударов происходит на фоне попыток представителей отдельных западных стран улучшить отношения с Россией.

"По нашему мнению, такие попытки умиротворения государства-террориста, приравнивание агрессора и жертвы агрессии к одному моральному уровню ответственности, обвинение Украины, а не России в эскалации, выглядят глубоко ошибочными и не способны привести к общему благу и достижению мира", — говорится в заявлении.

В заявлении приветствуются отдельные гуманитарные шаги Кремля, такие как освобождение необоснованно заключенных заложников, но подчеркивается, что они не дают оснований называть российского диктатора "гуманистом".

"Ведь именно он лично несет ответственность за государственный террор против Украины и ее мирного населения, за убийства и разрушения, вызванные атаками российского оружия, которые за последние недели только усилились", — подчеркнули они.

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Цифры преступлений России

В ВСЦиРО приводят данные Офиса генпрокурора от февраля 2022 года:

почти 300 тысяч преступлений, связанных с агрессией, и более 270 тысяч преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

19 349 погибших и 55 020 раненых гражданских лиц;

762 убитых и 2960 раненых детей;

311 608 разрушенных и поврежденных домов, 1712 медицинских учреждений, 967 культовых сооружений, 14 177 объектов сетей и коммуникаций;

3 466 ударов по 1 194 объектам энергетики;

411 официально зафиксированных фактов сексуального насилия со стороны российских военных (258 женщин, 153 мужчины, в том числе 27 детей).

В заявлении также говорится о фактах применения Россией запрещенных средств ведения войны, в частности химического оружия, фосфорных, термобарических и зажигательных боеприпасов. Авторы документа уверены, что эти преступления являются "актами терроризма и геноцида".

Призыв к правительствам и церквям

Религиозные деятели разных конфессий призвали правительства демократических стран усилить поддержку Украины и санкционное давление на РФ, российских политиков, бизнесменов, журналистов и религиозных деятелей, которых они называют соучастниками преступлений против человечности. Они также призвали Церкви, неправительственные организации, интеллектуалов и общество четко выражать поддержку Украине и осуждать зло.

"Только осуждая зло, а не оправдывая его, это зло можно остановить", — подчеркивают в ВСЦиРО.

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