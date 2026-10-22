РФ ударила по Киеву баллистикой с кассетными боеголовками, одна ракета повредила монастырь, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью 22 октября Россия применила против Киева три баллистические ракеты с кассетными боеголовками, одна из которых попала в исторический центр столицы — между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Особенность ракет РФ

По словам Зеленского, особенность таких ракет в том, что они взрываются в воздухе, приближаясь к цели, и поражают все вокруг в радиусе 400 метров.

Одна из них, по его словам, попала в Печерский район, на территорию между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем. Повреждены здания монастыря, жилые дома, магазины, кафе и другая гражданская инфраструктура.

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"Осознанный выбор"

Президент назвал удар "чрезвычайно показательным" и утверждает, что он неслучаен.

"Это осознанный выбор оружия, осознанный выбор района применения, сознательное стремление нанести как можно больше потерь и ущерба гражданскому населению. Рядом даже теоретически не было ни одного военного объекта, а оружие рассчитано на масштабное поражение", — сообщил Зеленский.

По его словам, Россия не изменила своих подходов к ведению войны и не предпринимает шагов, которые свидетельствовали бы о подлинном стремлении ее остановить.

Удары по другим городам

Зеленский также рассказал, что днем в Киеве и многих других городах продолжаются воздушные тревоги и удары. В Харькове, по его словам, была поражена обычная городская электричка.

Под ударами, как сообщил президент, оказались Днепр, Марганец, Николаев, Херсон, а также города и села Киевской, Житомирской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Ривненской областей.

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Удар РФ по Киеву 22 октября