РФ ударила по Киеву баллистикой с кассетными боеголовками, одна ракета повредила монастырь, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью 22 октября Россия применила против Киева три баллистические ракеты с кассетными боеголовками, одна из которых попала в исторический центр столицы — между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Особенность ракет РФ
По словам Зеленского, особенность таких ракет в том, что они взрываются в воздухе, приближаясь к цели, и поражают все вокруг в радиусе 400 метров.
Одна из них, по его словам, попала в Печерский район, на территорию между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем. Повреждены здания монастыря, жилые дома, магазины, кафе и другая гражданская инфраструктура.
"Осознанный выбор"
Президент назвал удар "чрезвычайно показательным" и утверждает, что он неслучаен.
"Это осознанный выбор оружия, осознанный выбор района применения, сознательное стремление нанести как можно больше потерь и ущерба гражданскому населению. Рядом даже теоретически не было ни одного военного объекта, а оружие рассчитано на масштабное поражение", — сообщил Зеленский.
По его словам, Россия не изменила своих подходов к ведению войны и не предпринимает шагов, которые свидетельствовали бы о подлинном стремлении ее остановить.
Удары по другим городам
Зеленский также рассказал, что днем в Киеве и многих других городах продолжаются воздушные тревоги и удары. В Харькове, по его словам, была поражена обычная городская электричка.
Под ударами, как сообщил президент, оказались Днепр, Марганец, Николаев, Херсон, а также города и села Киевской, Житомирской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Ривненской областей.
Удар РФ по Киеву 22 октября
- В ночь на 22 октября войска РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами по Киеву, выпустив 21 ракету. Попадания зафиксированы в шести районах.
- Погибли два человека, еще 34 получили ранения, среди них четверо детей.
- В столице разрушены частные дома, нежилые здания, повреждены Свято-Введенский монастырь, ТЦ "Эпицентр" на Почайне, а также Южный мост, движение по которому перекрыли в обоих направлениях.
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