РФ вдарила по Києву балістикою з касетними боєголовками, одна ракета пошкодила монастир, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі 22 жовтня Росія застосувала проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками, одна з яких влучила в історичний центр столиці — між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Особливість ракети РФ
За словами Зеленського, особливість таких ракет у тому, що вони вибухають у повітрі, заходячи на ціль, і уражають усе навколо в діаметрі 400 метрів.
Одна з них, за його словами, влучила в Печерський район, на територію між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Пошкоджено будівлі монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та іншу цивільну інфраструктуру.
"Свідомий вибір"
Президент назвав удар "надзвичайно показовим" і стверджує, що він невипадковий.
"Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним. Поруч навіть теоретично не було жодного військового об'єкта, і зброя така, що розрахована на масштаб ураження", — повідомив Зеленський.
За його словами, Росія не змінила своїх підходів до ведення війни й не робить кроків, які б свідчили про справжнє прагнення її зупинити.
Удари по інших містах
Зеленський також розповів, що вдень у Києві та багатьох інших містах тривають повітряні тривоги й удари. У Харкові, за його словами, уражено звичайну міську електричку.
Під ударами, як повідомив президент, були Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, а також міста й села Київщини, Житомирщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини та Рівненщини.
Удар РФ по Києву 22 жовтня
- Вночі проти 22 жовтня війська РФ завдали масованого удару балістикою по Києву, випустивши 21 ракету. Влучання фіксують у шести районах.
- Загинули двоє людей, ще — 34 поранені, серед яких четверо дітей.
- У столиці зруйновано приватні будинки, нежитлові будівлі, пошкоджено Свято-Введенський монастир, ТЦ Епіцентр на Почайні, а також Південний міст, рух яким перекрили в обох напрямках.
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