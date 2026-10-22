РФ вдарила по Києву балістикою з касетними боєголовками, одна ракета пошкодила монастир, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі 22 жовтня Росія застосувала проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками, одна з яких влучила в історичний центр столиці — між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Особливість ракети РФ

За словами Зеленського, особливість таких ракет у тому, що вони вибухають у повітрі, заходячи на ціль, і уражають усе навколо в діаметрі 400 метрів.

Одна з них, за його словами, влучила в Печерський район, на територію між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Пошкоджено будівлі монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та іншу цивільну інфраструктуру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рух транспорту Південним мостом у Києві відновлено з лівого на правий берег (оновлено)

"Свідомий вибір"

Президент назвав удар "надзвичайно показовим" і стверджує, що він невипадковий.

"Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним. Поруч навіть теоретично не було жодного військового об'єкта, і зброя така, що розрахована на масштаб ураження", — повідомив Зеленський.

За його словами, Росія не змінила своїх підходів до ведення війни й не робить кроків, які б свідчили про справжнє прагнення її зупинити.

Удари по інших містах

Зеленський також розповів, що вдень у Києві та багатьох інших містах тривають повітряні тривоги й удари. У Харкові, за його словами, уражено звичайну міську електричку.

Під ударами, як повідомив президент, були Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, а також міста й села Київщини, Житомирщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини та Рівненщини.

Також читайте: У Києві внаслідок обстрілу РФ постраждав Свято-Введенський монастир УПЦ МП

Удар РФ по Києву 22 жовтня