Рух Південним мостом у Києві тимчасово перекрито в обох напрямках
У Києві через безпекову ситуацію тимчасово перекрили рух Південним мостом в обох напрямках. Раніше рух мостом обмежили через пошкодження внаслідок нічної масованої атаки РФ.
Про це повідомили у столичній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У зв’язку з безпековою ситуацією рух Південним мостом тимчасово перекрито в обох напрямках.
Просимо врахувати цю інформацію під час планування маршруту", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у Києві через пошкодження, спричинені нічним масованим російським обстрілом, обмежили рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Також тимчасово змінили рух поїздів на "зеленій" лінії метро.
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