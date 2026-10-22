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Новини Удари РФ по мостах у Києві
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Рух Південним мостом у Києві тимчасово перекрито в обох напрямках

Південний міст перекрито 22 жовтня: що відомо?

У Києві через безпекову ситуацію тимчасово перекрили рух Південним мостом в обох напрямках. Раніше рух мостом обмежили через пошкодження внаслідок нічної масованої атаки РФ.

Про це повідомили у столичній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У зв’язку з безпековою ситуацією рух Південним мостом тимчасово перекрито в обох напрямках.

Просимо врахувати цю інформацію під час планування маршруту", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що у Києві через пошкодження, спричинені нічним масованим російським обстрілом, обмежили рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Також тимчасово змінили рух поїздів на "зеленій" лінії метро.

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Київ (17446) міст (972) Південний міст (3)
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