Движение по Южному мосту в Киеве временно перекрыто в обоих направлениях

В Киеве из-за ситуации с безопасностью временно перекрыли движение по Южному мосту в обоих направлениях. Ранее движение по мосту ограничили из-за повреждений, полученных в результате ночной массированной атаки РФ.

Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В связи с ситуацией с безопасностью движение по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях.



Просим учитывать эту информацию при планировании маршрута", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за повреждений, вызванных ночным массированным российским обстрелом, ограничили движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. Также временно изменили движение поездов на "зеленой" линии метро.

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