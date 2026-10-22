Движение по Южному мосту в Киеве временно перекрыто в обоих направлениях
В Киеве из-за ситуации с безопасностью временно перекрыли движение по Южному мосту в обоих направлениях. Ранее движение по мосту ограничили из-за повреждений, полученных в результате ночной массированной атаки РФ.
Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В связи с ситуацией с безопасностью движение по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях.
Просим учитывать эту информацию при планировании маршрута", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Киеве из-за повреждений, вызванных ночным массированным российским обстрелом, ограничили движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. Также временно изменили движение поездов на "зеленой" линии метро.
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