У Києві внаслідок обстрілу РФ постраждав Свято-Введенський монастир УПЦ МП

Унаслідок російської атаки в ніч проти 22 жовтня у Києві пошкоджено Свято-Введенський чоловічий монастир Української православної церкви Московського патріархату. За повідомленнями, поранень зазнали двоє парафіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення інформаційного видання "Спілка православних журналістів".

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За інформацією видання, уламки пошкодили дах монастиря. Також повідомляється про двох поранених серед парафіян. Інформації про їхній стан наразі немає.

Президент Володимир Зеленський раніше підтвердив, що серед об'єктів, пошкоджених унаслідок нічної російської атаки на Київ, є монастир.

Нагадаємо, як уже повідомляв раніше Цензор.НЕТ, російські війська атакували Київ та ще низку регіонів України, застосувавши 21 балістичну ракету по столиці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, енергетика й інфраструктура. За попередніми даними, внаслідок ударів по країні поранені 34 людини, зокрема п’ятеро дітей, двоє людей загинули.

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