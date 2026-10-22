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В Киеве в результате обстрела РФ пострадал Свято-Введенский монастырь УПЦ МП
В результате российского нападения в ночь на 22 октября в Киеве был поврежден Свято-Введенский мужской монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата. По имеющимся данным, двое прихожан получили ранения.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение информационного издания "Союз православных журналистов".
По информации издания, обломки повредили крышу монастыря. Также сообщается о двух раненых среди прихожан. Информации об их состоянии пока нет.
Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил, что среди объектов, поврежденных в результате ночной российской атаки на Киев, есть монастырь.
- Напомним, как уже сообщал ранее Цензор.НЕТ, российские войска атаковали Киев и еще ряд регионов Украины, применив 21 баллистическую ракету по столице. Повреждения получили жилые дома, объекты энергетики и инфраструктуры. По предварительным данным, в результате ударов по стране ранены 34 человека, в том числе пятеро детей, двое человек погибли.
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+9 Artcore
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+5 Панас Стець #551129
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+4 ed ed #485201
показать весь комментарий22.10.2026 14:51 Ответить Ссылка
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