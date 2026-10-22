В Киеве в результате обстрела РФ пострадал Свято-Введенский монастырь УПЦ МП

В результате российского нападения в ночь на 22 октября в Киеве был поврежден Свято-Введенский мужской монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата. По имеющимся данным, двое прихожан получили ранения.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение информационного издания "Союз православных журналистов".

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По информации издания, обломки повредили крышу монастыря. Также сообщается о двух раненых среди прихожан. Информации об их состоянии пока нет.

Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил, что среди объектов, поврежденных в результате ночной российской атаки на Киев, есть монастырь.

Напомним, как уже сообщал ранее Цензор.НЕТ, российские войска атаковали Киев и еще ряд регионов Украины, применив 21 баллистическую ракету по столице. Повреждения получили жилые дома, объекты энергетики и инфраструктуры. По предварительным данным, в результате ударов по стране ранены 34 человека, в том числе пятеро детей, двое человек погибли.

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