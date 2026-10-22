Рада Церков після нічної атаки на Київ: Україна потребує рішучої підтримки, а не звинувачень в ескалації

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) після масованого нічного удару по Києву закликала уряди демократичних країн посилити підтримку України й санкційний тиск на Росію та заявила, що звільнення заручників не дає підстав називати російського диктатора Путіна "гуманістом".

Про це йдеться в заяві ВРЦіРО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про терор Росії

У заяві зазначено, що в ніч на 22 жовтня Росія здійснила масовану балістичну атаку по Києву. За офіційними даними, на які посилається ВРЦіРО, росіяни застосували понад 20 ракет різних типів і понад 200 дронів. Удари припали на шість районів столиці та об'єкти інфраструктури, пошкоджено й зруйновано багато житлових будинків, медичні заклади, торговельні центри, АЗС, православний монастир поблизу Києво-Печерської лаври, автомобілі.

Постраждали щонайменше 22 особи, серед них четверо дітей, одна людина загинула.

Релігійні діячі також наголосили, що, за звітами фахівців, РФ вдарила по Києву ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою, яка вибухає над землею й уражає людей на площі 400 на 400 метрів. На їхню думку, цю зброю застосували з метою максимально зруйнувати історичну частину столиці й завдати якнайбільше шкоди мирним мешканцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві російська ракета пошкодила Музей української діаспори. ФОТО

Про "умиротворення" агресора

У ВРЦіРО вважають, що посилення ударів відбувається на тлі спроб представників окремих західних країн покращити відносини з Росією.

"На нашу думку такі спроби умиротворення держави-терориста, зведення на один моральний рівень відповідальності агресора та жертви агресії, звинувачення України, а не Росії у ескалації, виглядають глибоко помилковими і не здатні привести до загального добра і до досягнення миру", — йдеться у заяві.

У заяві вітають окремі гуманітарні кроки Кремля, як-от звільнення безпідставно ув'язнених заручників, але наголошують, що вони не дають підстав називати російського диктатора "гуманістом".

"Адже саме він особисто відповідальний за державний терор проти України та її мирного населення, за вбивства і руйнування, спричинені атаками російської зброї, що за останні тижні лише посилилися", — наголосили вони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила по Києву балістикою з касетними боєголовками, одна ракета пошкодила монастир, - Зеленський

Цифри злочинів Росії

У ВРЦіРО наводять дані Офісу генпрокурора від лютого 2022 року:

майже 300 тисяч злочинів, пов'язаних з агресією, і понад 270 тисяч злочинів проти миру, безпеки людства й міжнародного правопорядку;

19 349 загиблих і 55 020 поранених цивільних;

762 вбиті й 2960 поранених дітей;

311 608 знищених і пошкоджених будинків, 1712 медичних закладів, 967 культових споруд, 14 177 об'єктів мереж і комунікацій;

3466 ударів по 1194 об'єктах енергетики;

411 офіційно зафіксованих фактів сексуального насильства з боку російських військових (258 жінок, 153 чоловіки, серед них 27 дітей).

У заяві також ідеться про факти застосування Росією заборонених засобів ведення війни, зокрема хімічної зброї, фосфорних, термобаричних і запалювальних боєприпасів. Авторів документа впевнені, що ці злочини є "актами тероризму й геноциду".

Заклик до урядів і церков

Релігійні діячі різних конфесій закликали уряди демократичних країн посилити підтримку України й санкційний тиск на РФ, російських політиків, бізнесменів, журналістів і релігійних діячів, яких вони називають співучасниками злочинів проти людяності. Вони також закликали Церкви, неурядові організації, інтелектуалів і суспільства чітко висловлювати підтримку Україні й засуджувати зло.

"Лише засуджуючи зло, а не виправдовуючи його, це зло можна зупинити", — наголошують у ВРЦіРО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 8 місяців Росія вбила і поранила більше цивільних українців, ніж за весь 2025 рік, - Лубінець