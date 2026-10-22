Трамп просил Google переименовать Атлантический океан в его честь, ему отказали, — СМИ

Президент США Дональд Трамп утверждает, что компания Google отклонила его просьбу переименовать Атлантический океан в его честь или в честь Соединенных Штатов.

Об этом он заявил 21 октября на митинге в Южной Каролине, пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Трампа

По его словам, он лично позвонил генеральному директору Google Сундару Пичаи, чтобы спросить, сможет ли компания "справиться" с таким предложением.

"Мне нравятся только два океана: Атлантический и Тихий. Я не собираюсь ставить Трампа или Америку на какой-либо другой океан, кроме этих двух. Поэтому мы серьезно рассмотрели Атлантический океан, и я позвонил в Google Maps, которые отлично справились с озером... Они до сих пор не оправились от случая с заливом. Я сказал: "Сундара, я думаю об Атлантическом океане"", — сказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Победа демократов в США вряд ли изменит политику Трампа в отношении Украины, — Politico

По его словам, Пичаи отклонил предложение, ответив: "Нет, нет, нет. На этот раз я этого не сделаю... Океаны — это другое дело, сэр. Они охватывают... много стран. Пожалуйста, не просите нас об этом".

В итоге американский президент заявил, что оставит Атлантическому океану его нынешнее название.

Предыдущие переименования

Трамп упомянул свой указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив, подписанный в январе 2025 года, а также инициативу переименовать озеро Онтарио в озеро Америка на фоне торгового конфликта с Канадой. В августе 2026 года он подписал указ, обязывающий федеральные учреждения США использовать новое название озера.

Google ранее согласилась отображать новые названия на своих картах, что вызвало критику, в частности в Мексике и Канаде. Пользователи из США видят на Google Maps названия "Американский залив" и "озеро Америка", а в поисковой выдаче новые названия отображаются рядом с оригинальными в скобках. Пользователи из Мексики и Канады по-прежнему видят оригинальные названия.

Ранее Трамп также намекал на возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь. В прошлом месяце на фоне войны США с Ираном он написал в Truth Social: "Может, нам переименовать Ормузский пролив в ПРОЛИВ ТРАМПА??? Как и сама Америка, он был бы "горячее", чем когда-либо!"

Читайте также: Великобритания говорит об угрозе потери преимущества в Атлантике: РФ инвестирует миллиарды в морской потенциал