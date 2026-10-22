Трамп просив Google перейменувати Атлантичний океан на його честь, йому відмовили, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп стверджує, що компанія Google відхилила його прохання перейменувати Атлантичний океан на його честь або на честь Сполучених Штатів.

Про це він сказав 21 жовтня на мітингу в Південній Кароліні, пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

За його словами, він особисто зателефонував генеральному директору Google Сундару Пічаї, щоб запитати, чи зможе компанія "впоратися" з такою пропозицією.

"Мені подобаються лише два океани: Атлантичний і Тихий. Я не збираюся ставити Трампа чи Америку на жодний інший океан, крім цих двох. Тож ми серйозно розглянули Атлантичний океан, і я зателефонував до Google Maps, які чудово впоралися з озером... Вони досі не оговталися від випадку із затокою. Я сказав: "Сундаре, я думаю про Атлантичний океан"", — сказав Трамп.

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За його словами, Пічаї відхилив пропозицію, відповівши: "Ні, ні, ні. Цього разу я цього не зроблю... Океани — це інша справа, сер. Вони охоплюють... багато країн. Будь ласка, не просіть нас про це".

Зрештою американський президент заявив, що залишить Атлантичному океану його нинішню назву.

Попередні перейменування

Трамп згадав свій указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку, підписаний у січні 2025 року, а також ініціативу перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка на тлі торговельного конфлікту зі Канадою. У серпні 2026 року він підписав указ, який зобов'язує федеральні установи США використовувати нову назву озера.

Google раніше погоджувалася відображати нові назви на своїх картах, що викликало критику, зокрема в Мексиці й Канаді. Користувачі зі США бачать на Google Maps назви "Американська затока" й "озеро Америка", а в пошуковій видачі нові назви відображаються поруч з оригінальними в дужках. Користувачі з Мексики й Канади й далі бачать оригінальні назви.

Раніше Трамп також натякав на можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь. Минулого місяця на тлі війни США з Іраном він написав у Truth Social: "Чи змінити нам назву Ормузької протоки на ПРОТОКУ ТРАМПА??? Як і сама Америка, вона була б "гарячішою", ніж будь-коли!"

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