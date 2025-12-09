Британія каже про загрозу втрати переваги в Атлантиці: РФ інвестує мільярди в морський потенціал

Велика Британія близька до втрати Атлантики на користь Росії вперше з кінця Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, про це заявив командувач Військово-морських сил Британії Гвін Дженкінс.

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Що сказав генерал?

Дженкінс під час виступу на Міжнародній конференції з морської сили висловив "одне з найсуворіших попереджень" щодо можливостей Великої Британії на морі на тлі дедалі більшої загрози підводного нападу.

Він вважає, що Королівському флоту буде важко йти в ногу з часом без швидкої трансформації та підтримки союзників по НАТО.

"Перевага, яку ми мали в Атлантиці з кінця холодної війни, Другої світової війни, під загрозою. Ми тримаємося, але ненадовго", - додав Дженкінс.

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За словами генерала, варто активізуватися, інакше перевагу буде втрачено.

Росія інвестувала "мільярди" у свій морський потенціал, зокрема у північний флот, "попри мільйони життів та ціну їхнього кричущого незаконного вторгнення в Україну".

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Протягом останніх двох років спостерігається збільшення на 30% кількості вторгнень російських військ у води Британії, зокрема з "видимою присутністю" шпигунських кораблів, таких як "Янтар", який підозрюють у складанні карт підводних кабелів.

Проте, каже Дженкінс, найбільше його турбує те, що "відбувається під хвилями".

Дженкінс сказав, що Велика Британія веде війну у "підводному бойовому просторі" за допомогою нових технологій, таких як автономні підводні планери, які можуть виявляти ворожі підводні човни, та "Атлантичний бастіон" - серія автономних датчиків, які служитимуть "нашими очима та вухами", контракти на які будуть укладені у 2026 році.

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