Британія каже про загрозу втрати переваги в Атлантиці: РФ інвестує мільярди в морський потенціал
Велика Британія близька до втрати Атлантики на користь Росії вперше з кінця Другої світової війни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, про це заявив командувач Військово-морських сил Британії Гвін Дженкінс.
Що сказав генерал?
Дженкінс під час виступу на Міжнародній конференції з морської сили висловив "одне з найсуворіших попереджень" щодо можливостей Великої Британії на морі на тлі дедалі більшої загрози підводного нападу.
Він вважає, що Королівському флоту буде важко йти в ногу з часом без швидкої трансформації та підтримки союзників по НАТО.
"Перевага, яку ми мали в Атлантиці з кінця холодної війни, Другої світової війни, під загрозою. Ми тримаємося, але ненадовго", - додав Дженкінс.
За словами генерала, варто активізуватися, інакше перевагу буде втрачено.
Росія інвестувала "мільярди" у свій морський потенціал, зокрема у північний флот, "попри мільйони життів та ціну їхнього кричущого незаконного вторгнення в Україну".
Протягом останніх двох років спостерігається збільшення на 30% кількості вторгнень російських військ у води Британії, зокрема з "видимою присутністю" шпигунських кораблів, таких як "Янтар", який підозрюють у складанні карт підводних кабелів.
Проте, каже Дженкінс, найбільше його турбує те, що "відбувається під хвилями".
Дженкінс сказав, що Велика Британія веде війну у "підводному бойовому просторі" за допомогою нових технологій, таких як автономні підводні планери, які можуть виявляти ворожі підводні човни, та "Атлантичний бастіон" - серія автономних датчиків, які служитимуть "нашими очима та вухами", контракти на які будуть укладені у 2026 році.
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З якого джерела до них ідуть ті мільярди?
Русня інвестує те, чого у вас немає взагалі - сміливість і нахабність.
Це вони вам провокації влаштовують, ваші кордони порушують, не навпаки.
Почніть робити те ж саме - і побачите, чого насправді варта ота їх "перевага".
Приблизно того ж, що і їх ППО.