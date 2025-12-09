РУС
Новости Россия в Атлантике
Британия говорит об угрозе потери преимущества в Атлантике: РФ инвестирует миллиарды в морской потенциал

Британия предупредила об опасности РФ в Атлантике

Великобритания близка к потере Атлантики в пользу России впервые с конца Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, об этом заявил командующий Военно-морскими силами Великобритании Гвин Дженкинс.

Что сказал генерал?

Дженкинс во время выступления на Международной конференции по морской силе высказал "одно из самых строгих предупреждений" относительно возможностей Великобритании на море на фоне растущей угрозы подводного нападения.

Он считает, что Королевскому флоту будет трудно идти в ногу со временем без быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.

"Преимущество, которое мы имели в Атлантике с конца холодной войны, Второй мировой войны, под угрозой. Мы держимся, но недолго", - добавил Дженкинс.

По словам генерала, стоит активизироваться, иначе преимущество будет утрачено. 

Россия инвестировала "миллиарды" в свой морской потенциал, в частности в северный флот, "несмотря на миллионы жизней и цену их вопиющего незаконного вторжения в Украину".

В течение последних двух лет наблюдается увеличение на 30% количества вторжений российских войск в воды Великобритании, в частности с "видимым присутствием" шпионских кораблей, таких как "Янтарь", который подозревают в составлении карт подводных кабелей.

Однако, говорит Дженкинс, больше всего его беспокоит то, что "происходит под волнами".

Дженкинс сказал, что Великобритания ведет войну в "подводном боевом пространстве" с помощью новых технологий, таких как автономные подводные планеры, которые могут обнаруживать вражеские подводные лодки, и "Атлантический бастион" — серия автономных датчиков, которые будут служить "нашими глазами и ушами", контракты на которые будут заключены в 2026 году.

Атлантика (20) Великобритания (5222)
+5
Ай яй яйц яй, а де ж вони беруть оті мільярди?
З якого джерела до них ідуть ті мільярди?
09.12.2025 09:51 Ответить
+5
Не в мільярдах справа.
Русня інвестує те, чого у вас немає взагалі - сміливість і нахабність.
Це вони вам провокації влаштовують, ваші кордони порушують, не навпаки.
Почніть робити те ж саме - і побачите, чого насправді варта ота їх "перевага".
Приблизно того ж, що і їх ППО.
09.12.2025 10:03 Ответить
+4
Як там з розвалом економіки на болотах, телемарафонівіці?
09.12.2025 09:52 Ответить
проте не буде ніякої ескалації. Будете тихо сидіти на островах проміж саммітами-зустрічами
09.12.2025 09:48 Ответить
Ай яй яйц яй, а де ж вони беруть оті мільярди?
З якого джерела до них ідуть ті мільярди?
09.12.2025 09:51 Ответить
Як там з розвалом економіки на болотах, телемарафонівіці?
09.12.2025 09:52 Ответить
Тобі з германійов видніше має бути. Але то не точно😁
09.12.2025 09:59 Ответить
То ще китайці в атлантику не полізли ...зараз уважно стежать чим у американців із Венесуелою діло закінчиться 🤔
09.12.2025 09:55 Ответить
Хтось вчора давав Кацапії 18 місяців до моменту нездатності продовжувати війну в Україні.
Це з урахуванням витрат на Атлантику, чи то був пердь в калюжу?
09.12.2025 09:59 Ответить
Командувач ,хоче видурити трохи бабосиків у платників податків - лякаючи посполитих міфічною морською загрозою москви
Вся історія морського флоту Московії - це ланцюг величезних витрат і розкрадань при побудові,що підривало економіку та сили царства. А самі флоти або згнивали,або самі затоплювалися - таки не зігравши фактично серйозної ролі
Тому хай будують - бо при відсутності складних технологій та кадрів, та тотальної корупції - це пришвидшить пісєц економіки *********
09.12.2025 10:02 Ответить
Треба було британцям вєсті нєдєлі за останні 15 років дивитися,вдруґ что інтєрєснає прапустілі)А пропустили,бо москалі не приховували розширення воєнної присутності там((
09.12.2025 10:03 Ответить
Не в мільярдах справа.
Русня інвестує те, чого у вас немає взагалі - сміливість і нахабність.
Це вони вам провокації влаштовують, ваші кордони порушують, не навпаки.
Почніть робити те ж саме - і побачите, чого насправді варта ота їх "перевага".
Приблизно того ж, що і їх ППО.
09.12.2025 10:03 Ответить
Бачите, Трамп хоть і мудак, але цілком правий в тому що Европа мусить не лише на США покладатися. А і сама мати можливості для захисту.
09.12.2025 10:23 Ответить
Мдааа.. "пробзділо шось у датськім королівстві" (С)... Кацапи заїхали до них на якійсь баржі і брити разом зі всіма їх есмінцями і авіаносцями в момент "втратили перевагу в Атлантиці"... а шо б було якби вони назбирали достатньо дров для "Кузі"?
09.12.2025 10:30 Ответить
зеленський може Вам продати корвет, який добудовують Україні турки...
А може, продати свою "фламінгу".
09.12.2025 10:38 Ответить
Так виглядає "занепад економіки і майбутній колапс через введені санкції", я нічого не переплутав?
09.12.2025 10:48 Ответить
 
 