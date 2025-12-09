Британия говорит об угрозе потери преимущества в Атлантике: РФ инвестирует миллиарды в морской потенциал

Великобритания близка к потере Атлантики в пользу России впервые с конца Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, об этом заявил командующий Военно-морскими силами Великобритании Гвин Дженкинс.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что сказал генерал?

Дженкинс во время выступления на Международной конференции по морской силе высказал "одно из самых строгих предупреждений" относительно возможностей Великобритании на море на фоне растущей угрозы подводного нападения.

Он считает, что Королевскому флоту будет трудно идти в ногу со временем без быстрой трансформации и поддержки союзников по НАТО.

"Преимущество, которое мы имели в Атлантике с конца холодной войны, Второй мировой войны, под угрозой. Мы держимся, но недолго", - добавил Дженкинс.

Читайте также: США создали новую группу ВМС, которая будет следить за российскими подводными лодками в Атлантическом океане

По словам генерала, стоит активизироваться, иначе преимущество будет утрачено.

Россия инвестировала "миллиарды" в свой морской потенциал, в частности в северный флот, "несмотря на миллионы жизней и цену их вопиющего незаконного вторжения в Украину".

Читайте также: Украина получила квоту на вылов рыбы в Атлантическом океане

В течение последних двух лет наблюдается увеличение на 30% количества вторжений российских войск в воды Великобритании, в частности с "видимым присутствием" шпионских кораблей, таких как "Янтарь", который подозревают в составлении карт подводных кабелей.

Однако, говорит Дженкинс, больше всего его беспокоит то, что "происходит под волнами".

Дженкинс сказал, что Великобритания ведет войну в "подводном боевом пространстве" с помощью новых технологий, таких как автономные подводные планеры, которые могут обнаруживать вражеские подводные лодки, и "Атлантический бастион" — серия автономных датчиков, которые будут служить "нашими глазами и ушами", контракты на которые будут заключены в 2026 году.

Читайте: Зеленский о встрече с лидерами ЕС в Лондоне: Согласовали общую позицию по гарантиям безопасности