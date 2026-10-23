В Херсонской области ущерб природно-заповедном фонду превысил 1,28 трлн грн

Ущерб, нанесенный природно-заповедным фондам Херсонской области в результате войны, превысил 1,28 трлн грн. Вследствие боевых действий, обстрелов и пожаров разрушаются природные комплексы, уничтожается растительность и страдают места обитания животных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Южного округа в Facebook.

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Экологический ущерб превысил 1,28 триллиона

"По состоянию на начало октября 2026 года общий размер рассчитанного ущерба природно-заповедном фонду Херсонской области составляет более 1 трлн 280 млрд 617 млн 881 тыс. грн", — говорится в сообщении.

В результате войны повреждаются заповедные территории, уничтожается растительный покров и нарушается экологическое равновесие. Также страдают естественные среды обитания животных и сокращается биоразнообразие.

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Экологи документируют последствия войны

Государственная экологическая инспекция Южного округа фиксирует последствия боевых действий для природоохранных территорий региона и рассчитывает нанесенный ущерб по установленным методикам.

Собранные материалы и результаты расчетов передаются уполномоченным государственным органам и правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что ущерб земельным ресурсам Херсонской области в результате войны превысил 18,3 млрд грн.