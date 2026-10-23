Враг продвигается в Запорожской области, - DeepState
Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Враг продвинулся вблизи Малых Щербаков (Васильевский район, Запорожская область) и Щербаков (Пологовский район, Запорожская область), — говорится в сообщении.
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