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Враг продвигается в Запорожской области, - DeepState

Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

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Враг продвинулся вблизи Малых Щербаков (Васильевский район, Запорожская область) и Щербаков (Пологовский район, Запорожская область), — говорится в сообщении.

Обновление карты

deepstate

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Запорожская область (5009) Васильевский район (175) Пологовский район (479) Малые Щербаки (8) Щербаки (2) DeepState (624)
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