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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог має просування на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Російські війська просунулися поблизу двох населених пунктів Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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Ворог просунувся поблизу Малих Щербаків (Василівський район, Запорізька область) та Щербаків (Пологівський район, Запорізька область), - йдеться в повідомлення.

Оновлення мапи

deepstate

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Автор: 

Запорізька область (5386) Василівський район (176) Пологівський район (480) Малі Щербаки (7) Щербаки (1) DeepState (626)
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