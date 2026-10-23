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Ворог має просування на Запоріжжі, - DeepState. МАПА
Російські війська просунулися поблизу двох населених пунктів Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Ворог просунувся поблизу Малих Щербаків (Василівський район, Запорізька область) та Щербаків (Пологівський район, Запорізька область), - йдеться в повідомлення.
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