США подготовили новый мирный план относительно Украины, - The Economist

Переговоры о прекращении войны могут предусматривать создание демилитаризованной зоны на Донбассе, отказ Украины от вступления в НАТО и ослабление санкций против России. Украинские чиновники опасаются, что экономические интересы США могут перевесить вопросы безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

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Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут неверно оценивать мотивы российского диктатора Владимира Путина, что делает их уязвимыми для российских манипуляций. Между тем Вашингтон пытается возобновить переговоры о мирном соглашении, которое может предусматривать ряд уступок со стороны России.

По словам собеседника издания в правительстве США, последние шаги Трампа не направлены на то, чтобы заставить Украину капитулировать. Вместо этого американский президент якобы стал жертвой "успешной информационной операции" России. На его решение также влияют неблагоприятные для него и Республиканской партии результаты социологических опросов накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Какие уступки может предусматривать мирный план

Давление со стороны Вашингтона совпадает с попытками как можно быстрее возобновить переговоры о мирном соглашении, условия которого могут оказаться невыгодными для Украины. Украинские чиновники не располагают полной информацией о последних предложениях, однако общая схема им знакома.

Среди возможных положений плана:

создание демилитаризованной зоны на Донбассе;

возможность заключения Россией деловых соглашений с американскими компаниями, ослабление санкций и нормализация политических отношений с Москвой;

инвестиционный пакет для Украины и перспектива членства в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО;

возможность возобновления поставок российского газа в Европу и работы газопроводов "Северный поток".

В то же время Россия не демонстрирует готовности прекратить боевые действия и продолжает атаковать украинские энергетические объекты в преддверии зимы. По оценке собеседников издания, Москва может затягивать переговорный процесс, пытаясь добиться уступок, в частности отмены санкций.

Украина опасается, что экономические интересы возьмут верх над вопросами безопасности

Один из украинских чиновников выразил опасение, что для отдельных участников переговоров экономические интересы могут оказаться важнее достижения устойчивого мира.

Украинские переговорщики опасаются, что представители Трампа могут договориться с Россией о выгодных для себя экономических соглашениях ещё до того, как будут определены приемлемые для Украины условия завершения войны и гарантии безопасности.

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"С их точки зрения, зачем ждать и терять время? Время — это деньги", — отметил украинский чиновник.

Ограничение Starlink и ослабление санкций в пользу Москвы

Решение Вашингтона ограничить работу Starlink могло восприниматься как дипломатическое предупреждение, однако Украина ощутила его последствия на поле боя. В то же время, по информации издания, представители администрации Трампа не спешат признавать ответственность за это решение.

Для Путина последние события могли стать особенно благоприятными: Трамп согласился на сделку по поставкам российского дизельного топлива и отложил введение новых санкций против России в соответствии с законодательной инициативой сенатора Линдси Грэма.

Почему победа демократов на выборах может не помочь Украине

Критика Владимиром Зеленским "слабых решений" президента США, вероятно, основывалась на предположении, что возможная победа демократов на промежуточных выборах ослабит позиции Трампа.

Однако, как отмечает один из конгрессменов, такой сценарий может иметь и противоположные последствия. Если демократы вернут контроль над Конгрессом и активизируют расследование в отношении Трампа, американский президент может действовать еще более агрессивно.

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