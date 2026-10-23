США підготували новий мирний план щодо України, - The Economist

Переговори про завершення війни можуть передбачати створення демілітаризованої зони на Донбасі, відмову України від вступу до НАТО та послаблення санкцій проти Росії. Українські посадовці побоюються, що економічні інтереси США можуть переважити питання безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

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Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть неправильно оцінювати мотиви російського диктатора Володимира Путіна, що робить їх вразливими до російських маніпуляцій. Тим часом Вашингтон намагається відновити переговори щодо мирної угоди, яка може передбачати низку поступок Росії.

За словами співрозмовника видання в уряді США, останні кроки Трампа не мають на меті змусити Україну капітулювати. Натомість американський президент нібито став жертвою "успішної інформаційної операції" Росії. На його рішення також впливають несприятливі для нього та Республіканської партії результати соціологічних опитувань напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Які поступки може передбачати мирний план

Тиск із боку Вашингтона збігається зі спробами якнайшвидше відновити переговори щодо мирної угоди, умови якої можуть бути невигідними для України. Українські посадовці не мають повної інформації про останні пропозиції, однак загальна схема їм знайома.

Серед можливих положень плану:

створення демілітаризованої зони на Донбасі;

можливість укладення Росією бізнес-угод з американськими компаніями, послаблення санкцій і нормалізація політичних відносин із Москвою;

інвестиційний пакет для України та перспектива членства в ЄС в обмін на відмову від вступу до НАТО;

можливість відновлення постачання російського газу до Європи та роботи газопроводів "Північний потік".

Водночас Росія не демонструє готовності припинити бойові дії та продовжує атакувати українські енергетичні об'єкти напередодні зими. За оцінкою співрозмовників видання, Москва може затягувати переговорний процес, намагаючись домогтися поступок, зокрема скасування санкцій.

Україна побоюється, що економічні інтереси переважать питання безпеки

Один з українських чиновників висловив побоювання, що для окремих учасників переговорів економічні інтереси можуть виявитися важливішими за досягнення стійкого миру.

Українські перемовники остерігаються, що представники Трампа можуть домовитися з Росією про вигідні для себе економічні угоди ще до того, як будуть визначені прийнятні для України умови завершення війни та гарантії безпеки.

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"З їхнього погляду, навіщо чекати та втрачати час? Час - це гроші", - зазначив український чиновник.

Обмеження Starlink і послаблення санкцій на користь Москви

Рішення Вашингтону обмежити роботу Starlink могло сприйматися як дипломатичне попередження, однак Україна відчула його наслідки на полі бою. Водночас за інформацією видання, представники адміністрації Трампа не поспішають визнавати відповідальність за це рішення.

Для Путіна останні події могли стати особливо сприятливими: Трамп погодився на угоду щодо постачання російського дизельного пального та відтермінував запровадження нових санкцій проти Росії відповідно до законодавчої ініціативи сенатора Ліндсі Грема.

Чому перемога демократів на виборах може не допомогти Україні

Критика Володимиром Зеленським "слабких рішень" президента США, ймовірно, ґрунтувалася на припущенні, що можлива перемога демократів на проміжних виборах послабить позиції Трампа.

Однак, як зазначає один із конгресменів, такий сценарій може мати й протилежні наслідки. Якщо демократи повернуть контроль над Конгресом і активізують розслідування щодо Трампа, американський президент може діяти ще агресивніше.

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