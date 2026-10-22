Європа має активніше долучатися до переговорів про мир в Україні, - Павел

Європі потрібно виробити спільну позицію щодо завершення війни в Україні та майбутньої архітектури безпеки

Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час панельної дискусії на конференції Berlin Global Dialogue у Берліні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Я особисто вважаю, що наші американські союзники не обов'язково найкраще представляють європейські інтереси. Саме тому я твердо переконаний, що Європа повинна активніше долучатися до переговорів, мати чітке уявлення про те, яким має бути їхній результат, які межі переговорів, а також пропонувати альтернативи, що дадуть змогу вести переговори", - зазначив президент Чехії.

Він зауважив, що Європі необхідно виробити спільну позицію щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки, щоб стати повноцінним учасником дипломатичного процесу.

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"Наразі це лише переговори між трьома сторонами – Сполученими Штатами, Росією та Україною, де Європа не представлена. Я вважаю це прогалиною", - додав Павел.

За його словами, серед європейських держав досі немає достатньо узгодженого бачення майбутнього безпекового устрою континенту: "Ми не маємо жодної чіткої, єдиної європейської позиції. У нас є певні позиції в межах ЄС, але ЄС не представляє всю Європу".

Павел переконаний, що без сильної спільної позиції європейські країни не сприйматимуть як повноцінного партнера на переговорах ні Росія, ні Сполучені Штати.

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Дипломатичні контакти з Москвою

Президент Чехії наголосив, що дипломатичні контакти з Москвою необхідні, але їх слід будувати на конкретних умовах і результатах. Він також вказав на те, що наразі Москва не демонструє готовності до справжнього мирного врегулювання.

"Вони наразі не висловили жодної готовності до мирних переговорів, за одним винятком – капітуляції України та відходу президента Зеленського з посади. Це неможливо для України. Це неможливо для нас із принципових міркувань", - зазначив він.

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Павел запропонував розглядати майбутні переговори не лише в контексті припинення війни в Україні, а й ширшої післявоєнної архітектури європейської безпеки.