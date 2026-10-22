Европа должна более активно участвовать в переговорах о мире в Украине, — Павел

Европе необходимо выработать общую позицию по вопросу прекращения войны в Украине и будущей архитектуры безопасности

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время панельной дискуссии на конференции Berlin Global Dialogue в Берлине в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Я лично считаю, что наши американские союзники не обязательно наилучшим образом представляют европейские интересы. Именно поэтому я твердо убежден, что Европа должна активнее участвовать в переговорах, иметь четкое представление о том, каким должен быть их результат, каковы пределы переговоров, а также предлагать альтернативы, которые позволят вести переговоры", — отметил президент Чехии.

Он отметил, что Европе необходимо выработать общую позицию относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности, чтобы стать полноценным участником дипломатического процесса.

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"Сейчас это лишь переговоры между тремя сторонами — Соединенными Штатами, Россией и Украиной, где Европа не представлена. Я считаю это пробелом", — добавил Павел.

По его словам, среди европейских государств до сих пор нет достаточно согласованного видения будущего системы безопасности континента: "У нас нет ни одной четкой, единой европейской позиции. У нас есть определенные позиции в рамках ЕС, но ЕС не представляет всю Европу".

Павел убежден, что без сильной общей позиции европейские страны не будут восприниматься ни Россией, ни Соединенными Штатами как полноценный партнер на переговорах.

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Дипломатические контакты с Москвой

Президент Чехии подчеркнул, что дипломатические контакты с Москвой необходимы, но их следует строить на конкретных условиях и результатах. Он также указал на то, что в настоящее время Москва не демонстрирует готовности к подлинному мирному урегулированию.

"Они пока не выразили никакой готовности к мирным переговорам, за одним исключением — капитуляцией Украины и уходом президента Зеленского с поста. Это невозможно для Украины. Это невозможно для нас по принципиальным соображениям", — отметил он.

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Павел предложил рассматривать предстоящие переговоры не только в контексте прекращения войны в Украине, но и в контексте более широкой послевоенной архитектуры европейской безопасности.