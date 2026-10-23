Канал коммуникации Евросоюза с Кремлем остается открытым, - Кошта
Россия осведомлена о возможности диалога с ЕС, однако пока не демонстрирует готовности к серьезным переговорам о прекращении огня и защите гражданского населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервьюRapporteurзаявил президент Европейского совета Антониу Кошта.
Он отметил, что Европейский Союз не исключает привлечения специального посланника к мирным переговорам, однако формат европейского представительства будет зависеть от характера переговоров. В то же время ЕС не намерен конкурировать с мирными инициативами президента США Дональда Трампа.
Россия знает, как связаться с ЕС для обсуждения прекращения огня
Кошта напомнил, что глава аппарата председателя Евросовета Педро Луртье в начале этого года наладил дипломатический канал связи с Кремлем.
В ответ на вопрос, использовали ли этот канал с тех пор, Кошта сказал, что "канал открыт".
"Россия знает, что если и когда она захочет действительно обсудить пути достижения прекращения огня, защиты гражданского населения и энергетических объектов, она может это сделать", — отметил председатель Евросовета.
В то же время Кошта выразил сомнение в готовности Москвы к серьезным переговорам:
"Но послушайте, видели ли вы какие-либо признаки со стороны России, что они хотят серьезно заниматься этим?"
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