Канал коммуникации Евросоюза с Кремлем остается открытым, - Кошта

Россия осведомлена о возможности диалога с ЕС, однако пока не демонстрирует готовности к серьезным переговорам о прекращении огня и защите гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервьюRapporteurзаявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

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Он отметил, что Европейский Союз не исключает привлечения специального посланника к мирным переговорам, однако формат европейского представительства будет зависеть от характера переговоров. В то же время ЕС не намерен конкурировать с мирными инициативами президента США Дональда Трампа.

Россия знает, как связаться с ЕС для обсуждения прекращения огня

Кошта напомнил, что глава аппарата председателя Евросовета Педро Луртье в начале этого года наладил дипломатический канал связи с Кремлем.

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В ответ на вопрос, использовали ли этот канал с тех пор, Кошта сказал, что "канал открыт".

"Россия знает, что если и когда она захочет действительно обсудить пути достижения прекращения огня, защиты гражданского населения и энергетических объектов, она может это сделать", — отметил председатель Евросовета.

В то же время Кошта выразил сомнение в готовности Москвы к серьезным переговорам:

"Но послушайте, видели ли вы какие-либо признаки со стороны России, что они хотят серьезно заниматься этим?"

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