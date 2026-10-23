Канал комунікації Євросоюзу з Кремлем залишається відкритим,- Кошта

Росія знає про можливість діалогу з ЄС, однак поки не демонструє готовності до серйозних переговорів про припинення вогню та захист цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Rapporteur заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що Європейський Союз не виключає залучення спеціального посланника до мирних переговорів, однак формат європейського представництва залежатиме від характеру перемовин. Водночас ЄС не має наміру конкурувати з мирними ініціативами президента США Дональда Трампа.

Росія знає, як зв’язатися з ЄС для обговорення припинення вогню

Кошта нагадав, що керівник апарату голови Євроради, Педро Луртіє, на початку цього року встановив дипломатичний канал зв'язку з Кремлем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Росія погодилися сісти за стіл перемовин, але до мирної угоди ще далеко, - Венс

У відповідь на запитання, чи використовували цей канал відтоді, Кошта сказав, що "канал відкритий".

"Росія знає, що якщо і коли вона захоче справді обговорити шляхи досягнення припинення вогню, захисту цивільного населення та енергетичних об’єктів, вона може це зробити", - відзначив голова Євроради.

Водночас Кошта поставив під сумнів готовність Москви до серйозних переговорів:

"Але послухайте, чи бачили ви якісь ознаки з боку Росії, що вони хочуть серйозно займатися цим?"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має активніше долучатися до переговорів про мир в Україні, - Павел