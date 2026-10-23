Канал комунікації Євросоюзу з Кремлем залишається відкритим,- Кошта
Росія знає про можливість діалогу з ЄС, однак поки не демонструє готовності до серйозних переговорів про припинення вогню та захист цивільних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Rapporteur заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Він зазначив, що Європейський Союз не виключає залучення спеціального посланника до мирних переговорів, однак формат європейського представництва залежатиме від характеру перемовин. Водночас ЄС не має наміру конкурувати з мирними ініціативами президента США Дональда Трампа.
Росія знає, як зв’язатися з ЄС для обговорення припинення вогню
Кошта нагадав, що керівник апарату голови Євроради, Педро Луртіє, на початку цього року встановив дипломатичний канал зв'язку з Кремлем.
У відповідь на запитання, чи використовували цей канал відтоді, Кошта сказав, що "канал відкритий".
"Росія знає, що якщо і коли вона захоче справді обговорити шляхи досягнення припинення вогню, захисту цивільного населення та енергетичних об’єктів, вона може це зробити", - відзначив голова Євроради.
Водночас Кошта поставив під сумнів готовність Москви до серйозних переговорів:
"Але послухайте, чи бачили ви якісь ознаки з боку Росії, що вони хочуть серйозно займатися цим?"
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