В Беларуси как минимум 419 человек были осуждены за помощь Украине: 45 - якобы за пожертвования ВСУ, 222 - за данные о российских войсках

С начала полномасштабного вторжения России белорусские власти осудили не менее 419 человек за действия, связанные с поддержкой Украины. Чаще всего основанием для преследования становилось распространение информации о перемещении российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Вясна".

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По данным правозащитников, среди осужденных – 73 женщины. В настоящее время 142 человека остаются за решеткой. При этом фактическое количество уголовных дел может быть значительно больше.

Больше всего людей – 222 – осудили по статье о "содействии экстремистской деятельности". Речь идет, в частности, о распространении фотографий и видеозаписей перемещения российской военной техники.

Еще 45 человек получили приговоры за пожертвования на нужды Вооруженных сил Украины.

По обвинениям в "государственной измене" в связи с поддержкой Украины были осуждены 44 человека. Кроме того, 17 иностранных граждан получили приговоры за "шпионаж".

По статьям о "терроризме" осудили 29 человек. Эти дела касались диверсий, в частности на железной дороге и военном аэродроме.

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Преследование по делу "Белорусского Гаюна"

По информации правозащитного центра, наибольшее количество осужденных связано с так называемым делом "Гаюна".

Речь идет о волне задержаний людей, которых белорусские власти связывают с независимым мониторинговым проектом "Беларуски Гаюн". Он отслеживал перемещения российских и белорусских войск, в частности военной техники, на территории Беларуси.

Собранные проектом данные помогали освещать военную активность России и использование белорусской территории во время войны против Украины.

Правозащитники отмечают, что обнародованная статистика охватывает лишь известные им случаи уголовного преследования, поэтому реальные масштабы репрессий могут быть больше.

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