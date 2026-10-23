У Білорусі щонайменше 419 людей засудили за допомогу Україні: 45 – нібито за донати ЗСУ, 222 – за дані про російські війська

Від початку повномасштабного вторгнення Росії білоруська влада засудила щонайменше 419 людей за дії, пов’язані з підтримкою України. Найчастіше підставою для переслідування ставало поширення інформації про переміщення російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський правозахисний центр "Вясна".

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За даними правозахисників, серед засуджених – 73 жінки. Наразі 142 людини залишаються за ґратами. Водночас фактична кількість кримінальних справ може бути значно більшою.

Найбільше людей – 222 – засудили за статтею про "сприяння екстремістській діяльності". Йдеться, зокрема, про поширення фотографій та відеозаписів переміщення російської військової техніки.

Ще 45 осіб отримали вироки за пожертви на потреби Збройних сил України.

За звинуваченнями у "державній зраді" у зв’язку з підтримкою України засудили 44 людини. Крім того, 17 іноземних громадян отримали вироки за "шпигунство".

За статтями про "тероризм" засудили 29 осіб. Ці справи стосувалися диверсій, зокрема на залізниці та військовому аеродромі.

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Переслідування у справі "Білоруського Гаюна"

За інформацією правозахисного центру, найбільша кількість засуджених пов’язана з так званою справою "Гаюна".

Йдеться про хвилю затримань людей, яких білоруська влада пов’язує з незалежним моніторинговим проєктом "Беларускі Гаюн". Він відстежував переміщення російських і білоруських військ, зокрема військової техніки, на території Білорусі.

Зібрані проєктом дані допомагали висвітлювати військову активність Росії та використання білоруської території під час війни проти України.

Правозахисники наголошують, що оприлюднена статистика охоплює лише відомі їм випадки кримінального переслідування, тому реальні масштаби репресій можуть бути більшими.

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