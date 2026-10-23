"Укрзализныця" получит 10 финских тепловозов Dv12 и комплектующие

Финляндия стала первой страной, которая бесплатно предоставит "Укрзализныце" локомотивы. Украинская железная дорога получит 10 тепловозов серии Dv12 и комплектующие к ним.

Об этом сообщила "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

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Соглашение о передаче локомотивов подписали премьер-министры Финляндии Петтери Орпо и Украины Сергей Корецкий в присутствии президента Владимира Зеленского.

Договоренность стала результатом инициативы, запущенной во время саммита "Карпатская восьмерка". Тогда Украина приступила к формированию международной коалиции для пополнения локомотивного парка подержанной техникой от стран-партнеров.

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Российские атаки повредили почти 600 локомотивов

По данным "Укрзализныци", с начала полномасштабного вторжения российские войска повредили или уничтожили почти 600 локомотивов, в том числе более 300 тепловозов.

"Их восстановление требует значительных средств и времени, а в некоторых случаях невозможно. Поэтому важно оперативно пополнять локомотивный парк", — подчеркнули в компании.

Тепловозы особенно важны для обеспечения бесперебойных перевозок во время российских атак на энергетическую инфраструктуру, поскольку могут работать независимо от электроснабжения контактной сети.





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