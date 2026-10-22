Финляндия усилит поддержку Украины: подписано семь документов на €300 млн
Украина и Финляндия подписали семь документов о сотрудничестве на общую сумму около 300 млн евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Финляндия усилит поддержку Украины
Зеленский сообщил о продолжении сотрудничества с правительством Финляндии и премьер-министром Петтери Орпо. По его словам, стороны договорились о новом пакете поддержки Украины и подписали семь документов, которые расширяют возможности сотрудничества между странами.
"Сегодня у нас продолжение нашей работы с Финляндией — очень содержательное. Конкретно работаем с правительством Финляндии — с господином премьер-министром Петтери Орпо. Спасибо за это сотрудничество и такой уровень отношений между нашими странами", — подчеркнул президент.
Спутники, локомотивы и энергетика
По словам Зеленского, Украина договорилась более активно использовать спутниковые возможности Финляндии. Это имеет значение для обороны и устойчивости страны. В этом направлении стороны договорились о сотрудничестве с компаниями Nokia и ICEYE.
Также Финляндия готова поддержать украинскую логистику и энергетику. Речь идет об увеличении количества локомотивов, поставках энергетического оборудования и финансировании защиты энергетической инфраструктуры.
"Это ключевые цели для России сейчас, и то, что у нас будет больше локомотивов, больше энергетического оборудования и средств для защиты энергетики, — это действительно поможет", — подчеркнул Зеленский.
Накануне президент Украины сообщал, что Финляндия готовит новые решения в поддержку Украины.
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