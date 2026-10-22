Фінляндія посилить підтримку України: підписано сім документів на €300 млн

Україна та Фінляндія підписали сім документів про співпрацю на загальну суму близько 300 млн євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Фінляндія посилить підтримку України

Зеленський повідомив про продовження співпраці з урядом Фінляндії та прем’єр-міністром Петтері Орпо. За його словами, сторони домовилися про новий пакет підтримки України та підписали сім документів, які розширюють можливості співпраці між країнами.

"Сьогодні у нас продовження нашої роботи з Фінляндією — дуже змістовне. Предметно працюємо з урядом Фінляндії — з паном прем’єр-міністром Петтері Орпо. Дякую за цю співпрацю і такий рівень відносин між нашими країнами", — наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах в Осло досягнуто "реального прогресу",- Стубб

Супутники, локомотиви та енергетика

За словами Зеленського, Україна домовилася активніше використовувати супутникові можливості Фінляндії. Це має значення для оборони та стійкості країни. У цьому напрямі сторони домовилися про співпрацю з компаніями Nokia та ICEYE.

Також Фінляндія готова підтримати українську логістику та енергетику. Йдеться про збільшення кількості локомотивів, постачання енергетичного обладнання та фінансування захисту енергетичної інфраструктури.

"Це ключові мішені для Росії зараз, і те, що буде більше локомотивів у нас, більше енергетичного обладнання та коштів для захисту енергетики, — це дійсно підтримає", — підкреслив Зеленський.

Напередодні президент України повідомляв, що Фінляндія готує нові рішення на підтримку України.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув до Києва, щоб підтвердити підтримку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія виділила ще 10 млн євро на закупівлю ППО та боєприпасів для України