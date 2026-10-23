Укрзалізниця отримає 10 фінських тепловозів Dv12 та комплектуючі
Фінляндія стала першою країною, яка безоплатно надасть Укрзалізниці локомотиви. Українська залізниця отримає 10 тепловозів серії Dv12 та комплектуючі до них.
Про це повідомила Укрзалізниця, передає Цензор.НЕТ.
Угоду про передачу локомотивів підписали прем'єр-міністри Фінляндії Петтері Орпо та України Сергій Корецький у присутності президента Володимира Зеленського.
Домовленість стала результатом ініціативи, започаткованої під час саміту "Карпатська вісімка". Тоді Україна розпочала формування міжнародної коаліції для поповнення локомотивного парку вживаною технікою від країн-партнерів.
Російські атаки пошкодили майже 600 локомотивів
За даними Укрзалізниці, від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або знищили майже 600 локомотивів, зокрема понад 300 тепловозів.
"Їх відновлення потребує значних коштів і часу, а в деяких випадках є неможливим. Тому важливо оперативно поповнювати локомотивний парк", – наголосили в компанії.
Тепловози особливо важливі для забезпечення безперебійних перевезень під час російських атак на енергетичну інфраструктуру, оскільки можуть працювати незалежно від електропостачання контактної мережі.
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